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Yılın En Beklenen Oyunlarından Black Myth: Wukong'un İnceleme Puanları Belli Oldu

Yılın En Beklenen Oyunlarından Black Myth: Wukong'un İnceleme Puanları Belli Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 13:53

Çin merkezli bağımsız stüdyo Game Science tarafından geliştirilen ve yılın en çok beklenen oyunlarından olan Black Myth: Wukong'un ilk inceleme puanları umut vadediyor.

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İlk kez 2020 yılındaki duyurusuyla karşımıza çıkan Black Myth: Wukong bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

İlk kez 2020 yılındaki duyurusuyla karşımıza çıkan Black Myth: Wukong bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Çin merkezli bağımsız stüdyo Game Science imzası taşıyan oyun Çin'in en meşhur efsanelerinden olan Maymun Kral'ın hikayesini anlatıyor ve bizleri 16. yüzyıla götürüyor. Oyun boss dövüşlerinin yanında karakterimizin sahip olduğu geniş yetenek havuzu ve aksiyon çeşitliliği ile de dikkat çekiyor.

Black Myth: Wukong'un ilk inceleme puanları da ortaya çıktı.

Black Myth: Wukong'un ilk inceleme puanları da ortaya çıktı.

Çıkışına artık sayılı gün kalmış olan Black Myth: Wukong'un basın incelemeleri de nihayet ortaya çıktı. Prestijli basın kuruluşları tarafından incelenen oyunun ilk puanları ise şöyle:

  • GamingBolt - 100

  • Gamersky - 100

  • Hardcore Gamer - 90

  • Twinfinite - 90

  • PC Gamer - 87

  • Wccftech - 85

  • Vandal - 83

  • Dot Esports - 80

  • GamesRadar+ - 80

  • PCGamesN

  • IGN - 80

  • TheGamer - 80

  • Dexerto - 80

  • Siliconera - 80

Peki Black Myth: Wukong ne zaman çıkacak?

Peki Black Myth: Wukong ne zaman çıkacak?

Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanan Black Myth: Wukong 20 Ağustos itibariyle PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için yayınlanacak. Oyunun Steam fiyatı ise 60 dolar.

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