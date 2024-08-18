Yılın En Beklenen Oyunlarından Black Myth: Wukong'un İnceleme Puanları Belli Oldu

Çin merkezli bağımsız stüdyo Game Science imzası taşıyan oyun Çin'in en meşhur efsanelerinden olan Maymun Kral'ın hikayesini anlatıyor ve bizleri 16. yüzyıla götürüyor. Oyun boss dövüşlerinin yanında karakterimizin sahip olduğu geniş yetenek havuzu ve aksiyon çeşitliliği ile de dikkat çekiyor.