Yılın En Beklenen Oyunlarından Black Myth: Wukong'un İnceleme Puanları Belli Oldu
Yılın En Beklenen Oyunlarından Black Myth: Wukong'un İnceleme Puanları Belli Oldu
Çin merkezli bağımsız stüdyo Game Science tarafından geliştirilen ve yılın en çok beklenen oyunlarından olan Black Myth: Wukong'un ilk inceleme puanları umut vadediyor.
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İlk kez 2020 yılındaki duyurusuyla karşımıza çıkan Black Myth: Wukong bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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Black Myth: Wukong'un ilk inceleme puanları da ortaya çıktı.
Peki Black Myth: Wukong ne zaman çıkacak?
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