Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Meta ve Rockstar'ın VR GTA: San Andreas Projesi Süresiz İptal Edildi!

Meta ve Rockstar'ın VR GTA: San Andreas Projesi Süresiz İptal Edildi!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 11:34

Rockstar Games ve Meta işbirliğine yürütülen, oyuncuları GTA: San Andreas'ın tam anlamıyla içine sokacak VR GTA: San Andreas projesi süresiz olarak rafa kaldırıldı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

VR teknolojileri üzerine de yoğunlaşan teknoloji devi Meta ve Rockstar Games 2021 yılında serinin en sevilen oyunların GTA: San Andreas'ın VR versiyonu üzerinde çalışmaya başladıklarını açıklamışlardı.

VR teknolojileri üzerine de yoğunlaşan teknoloji devi Meta ve Rockstar Games 2021 yılında serinin en sevilen oyunların GTA: San Andreas'ın VR versiyonu üzerinde çalışmaya başladıklarını açıklamışlardı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan proje ve ortaklıkla oyunculara San Andreas'ı sunduğu her şeyle birlikte VR olarak deneyimleme imkanı vadedilirken projeye dair herhangi bir ekran görüntüsü veya video ise paylaşılmamıştı.

Meta ve Rockstar Games'in VR GTA: San Andreas projesi süresiz olarak iptal edildi.

Meta ve Rockstar Games'in VR GTA: San Andreas projesi süresiz olarak iptal edildi.

Meta sözcüsü tarafından yapılan açıklamada VR GTA: San Andreas'ın geliştirme sürecinin süresiz olarak askıya alındığı paylaşıldı. Meta sözcüsü yaptığı açıklamada bu proje şimdilik rafa kaldırılmış olsa da Rockstar Games ile ortaklıklarının devam ettiğini ve yeni projelerde birlikte çalışmak istediklerini belirtti.

VR GTA: San Andreas projesinin neden rafa kalktığına dair bir açıklama ise gelmiş değil.

VR GTA: San Andreas projesinin neden rafa kalktığına dair bir açıklama ise gelmiş değil.

Meta'nın VR alanındaki tüm diğer projelerinin yanında GTA: San Andreas'ın fişinin neden çekildiği açıklanmamakla birlikte proje yakın ve orta vadede tekrar ele alınacak gibi de görünmüyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın