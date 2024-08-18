Meta ve Rockstar'ın VR GTA: San Andreas Projesi Süresiz İptal Edildi!

Meta sözcüsü tarafından yapılan açıklamada VR GTA: San Andreas'ın geliştirme sürecinin süresiz olarak askıya alındığı paylaşıldı. Meta sözcüsü yaptığı açıklamada bu proje şimdilik rafa kaldırılmış olsa da Rockstar Games ile ortaklıklarının devam ettiğini ve yeni projelerde birlikte çalışmak istediklerini belirtti.