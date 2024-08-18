Meta ve Rockstar'ın VR GTA: San Andreas Projesi Süresiz İptal Edildi!
Meta ve Rockstar'ın VR GTA: San Andreas Projesi Süresiz İptal Edildi!
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VR teknolojileri üzerine de yoğunlaşan teknoloji devi Meta ve Rockstar Games 2021 yılında serinin en sevilen oyunların GTA: San Andreas'ın VR versiyonu üzerinde çalışmaya başladıklarını açıklamışlardı.
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Meta ve Rockstar Games'in VR GTA: San Andreas projesi süresiz olarak iptal edildi.
VR GTA: San Andreas projesinin neden rafa kalktığına dair bir açıklama ise gelmiş değil.
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