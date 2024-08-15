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Xbox'ın En Popüler Oyunlarından Forza Horizon 5 PlayStation'a Geliyor Olabilir

Xbox'ın En Popüler Oyunlarından Forza Horizon 5 PlayStation'a Geliyor Olabilir

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 17:34

Konsol savaşları yeni nesilde de iyice kızışmışken ortaya atılan iddialar Xbox kanadının en güçlü oyunlarından Forza Horizon 5'in PlayStation yolcusu olabileceğine işaret ediyor.

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Forza Horizon 5 2021 yılında Xbox konsollar ve PC için çıkmıştı.

Forza Horizon 5 2021 yılında Xbox konsollar ve PC için çıkmıştı.

Yarış oyunu severlerin yakın takibinde olan Forza Horizon serisinin şimdilik son halkası olan oyun bizleri Meksika'nın kurgusal bir temsiline götürüyor ve elbette birbirinden harika araçları da göz alıcı grafiklerle önümüze koyuyordu.

Forza Horizon 5 için PlayStation yolu da görünmüş olabilir.

Forza Horizon 5 için PlayStation yolu da görünmüş olabilir.

'Platforma özel oyun' kavramının sınırlarının yavaş yavaş esnediğini gördüğümüz günlerde Xbox'ın en popüler oyunlarından Forza Horizon 5'in de yakın zamanda PlayStation kütüphanesine ekleneceği iddiası güvenilir sızıntıları ile bilinen Rebs Gaming tarafından ortaya atıldı. İddia daha sonra yine sızıntıları ile bilinen eXtas1s tarafından da doğrulandı.

Konuya ilişkin resmi açıklama ise gelmiş değil.

Konuya ilişkin resmi açıklama ise gelmiş değil.

Şimdilik elimizde ne Microsoft ne de Sony cephesinden gelen resmi bir açıklama yok. Ancak Xbox özel oyunlarından Hi-Fi Rush ve Sea of Thieves gibi yapımların da yakın zamanda PlayStation kütüphanesine eklendiği düşünülecek olursa Forza Horizon 5'e de kavuşmamız olası görünüyor.

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