Xbox'ın En Popüler Oyunlarından Forza Horizon 5 PlayStation'a Geliyor Olabilir

Şimdilik elimizde ne Microsoft ne de Sony cephesinden gelen resmi bir açıklama yok. Ancak Xbox özel oyunlarından Hi-Fi Rush ve Sea of Thieves gibi yapımların da yakın zamanda PlayStation kütüphanesine eklendiği düşünülecek olursa Forza Horizon 5'e de kavuşmamız olası görünüyor.