Xbox'ın En Popüler Oyunlarından Forza Horizon 5 PlayStation'a Geliyor Olabilir
Xbox'ın En Popüler Oyunlarından Forza Horizon 5 PlayStation'a Geliyor Olabilir
Konsol savaşları yeni nesilde de iyice kızışmışken ortaya atılan iddialar Xbox kanadının en güçlü oyunlarından Forza Horizon 5'in PlayStation yolcusu olabileceğine işaret ediyor.
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Forza Horizon 5 2021 yılında Xbox konsollar ve PC için çıkmıştı.
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Forza Horizon 5 için PlayStation yolu da görünmüş olabilir.
Konuya ilişkin resmi açıklama ise gelmiş değil.
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