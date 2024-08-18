Köpek Olarak Ajanlık Yapacağımız Gizlilik Oyunu Barkour Duyuruldu
Köpek Olarak Ajanlık Yapacağımız Gizlilik Oyunu Barkour Duyuruldu
Gizlilik mekanikleri ve sundukları kadar ana karakter seçimiyle de öne çıkan ve kontrolümüze özel eğitimli ajan bir köpeği veren gizlilik oyunu Barkour duyuruldu.
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Kontrolümüze gizli ajan bir köpeği verecek olan Barkour Gamescom 2024'te duyuruldu.
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Peki Barkour oyunculara ne vadediyor?
Barkour ne zaman çıkacak?
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