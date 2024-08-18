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Köpek Olarak Ajanlık Yapacağımız Gizlilik Oyunu Barkour Duyuruldu

Köpek Olarak Ajanlık Yapacağımız Gizlilik Oyunu Barkour Duyuruldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 15:40

Gizlilik mekanikleri ve sundukları kadar ana karakter seçimiyle de öne çıkan ve kontrolümüze özel eğitimli ajan bir köpeği veren gizlilik oyunu Barkour duyuruldu.

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Kontrolümüze gizli ajan bir köpeği verecek olan Barkour Gamescom 2024'te duyuruldu.

Kontrolümüze gizli ajan bir köpeği verecek olan Barkour Gamescom 2024'te duyuruldu.

Varsav Game Studios tarafından geliştirilen oyun aksiyon ve gizlilik mekanikleriyle öne çıkarken türdeşlerinden ayrıldığı en önemli nokta ise elbette ana karakterimiz T.H.U.N.D.E.R. ve yetenekleri.

Peki Barkour oyunculara ne vadediyor?

Peki Barkour oyunculara ne vadediyor?

Oyunun steam sayfasındaki açıklamada da belirtildiği üzere yapım kendini pek de ciddiye almıyor. Kısacası T.H.U.N.D.E.R.'ın doğasından gelen tüm eğlenceli özellikleri ve 'köpekçe' tavırları da oyuna yansıtılacak. Bunun yanında yine açıklama sayfasında belirtildiği üzere A.L.F.-RED adlı yapay zeka asistan da dünyanın kaderini ellerinde bulunduran kuçu ajanımıza görevinde yardımcı olacak. Farklı mekanlar ve görevler de maceramız boyunca ajanımızın yetenekleri ile üstesinden gelmesi gereken zorluklardan bazıları.

Barkour ne zaman çıkacak?

Barkour ne zaman çıkacak?

Henüz ilk fragmanıyla birlikte duyurulan Barkour için elimizde net bir çıkış tarihi yok ancak oyun 2025 yılında oyuncularla buluşacak ve PC için yayınlanacak.

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