Köpek Olarak Ajanlık Yapacağımız Gizlilik Oyunu Barkour Duyuruldu

Oyunun steam sayfasındaki açıklamada da belirtildiği üzere yapım kendini pek de ciddiye almıyor. Kısacası T.H.U.N.D.E.R.'ın doğasından gelen tüm eğlenceli özellikleri ve 'köpekçe' tavırları da oyuna yansıtılacak. Bunun yanında yine açıklama sayfasında belirtildiği üzere A.L.F.-RED adlı yapay zeka asistan da dünyanın kaderini ellerinde bulunduran kuçu ajanımıza görevinde yardımcı olacak. Farklı mekanlar ve görevler de maceramız boyunca ajanımızın yetenekleri ile üstesinden gelmesi gereken zorluklardan bazıları.