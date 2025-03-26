Evet/Hayır Testine Göre Eski Seni Özlüyor musun?
Evet/Hayır Testine Göre Eski Seni Özlüyor musun?
Zamanla herkes değişir, büyür ve olgunlaşır. Ancak bazen eski benliğimizi, eski alışkanlıklarımızı veya yaşadığımız anları özleyebiliriz. Peki, sen eski seni hala özlüyor musun? O eski alışkanlıklarını, hayallerini ve yaşam tarzını hatırladığında neler hissediyorsun?
Hadi teste!
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1. Eski hobilerinle ya da alışkanlıklarınla şimdi de ilgileniyor musun?
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2. Eski fotoğraflarına baktığında iç çekiyor musun?
3. Eskiden yaptığın bazı hatalar, seni hala rahatsız ediyor mu?
4. Geçmişte özgüvenin daha fazla mıydı?
5. Eski senin sahip olduğu özellikleri hala koruyabiliyor musun?
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6. Eski senin daha özgür olduğunu düşünüyor musun?
7. Eski sen, bugünkü halinle karşılaşsaydı, sana imrenir miydi?
8. Eski alışkanlıklarını veya yaşam tarzını geri kazanmak ister miydin?
9. Bugünkü hayatına dönüp baktığında geçmişe göre daha mı mutlusun?
10. Eski arkadaşlarınla şimdi daha az görüşüyor olmak seni rahatsız ediyor mu?
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Sen eski seni çok özlüyorsun!
Sen eski seni artık özlemiyorsun!
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