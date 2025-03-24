İlişkiniz Ne Kadar Yıprandı?
İlişkiniz Ne Kadar Yıprandı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerinizle ne sıklıkta tartışıyorsunuz?
4. İletişim şekliniz nasıl?
5. Birlikte zaman geçirmekten hala keyif alıyor musunuz?
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6. Partnerinizle gelecek planlarınız hakkında ne sıklıkla konuşuyorsunuz?
7. Partnerinizin varlığı size güven veriyor mu?
8. Partneriniz size yeterince ilgi gösteriyor mu?
9. Partnerinize olan sevginiz nasıl?
10. Partnerinizin size karşı sabrı ne durumda?
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İlişkiniz hiç yıpranmamış hala ilk günkü gibi!
İlişkiniz ufak yıpranmalar yaşamış!
İlişkiniz çok fazla yıpranmış!
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