Evet/Hayır Testine Göre Kızgın mısın Kırgın mı?
Evet/Hayır Testine Göre Kızgın mısın Kırgın mı?
Hayatta hepimizin yaşadığı zor anlar, kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları ve kızgınlıklar olur. Ancak bu duyguları her zaman tam olarak ayırt edemeyebiliriz. Bazen içimizde bir öfke hissederiz, bazen de derin bir kırgınlık. Peki, şu an yaşadığın duygular ne? Kızgın mısın, yoksa aslında kalbin kırık mı?
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1. Seni üzen bir şey olduğunda bu durumu hemen dile getirir misin?
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2. Bir konuda hayal kırıklığına uğradığında kendini geri çekme eğiliminde misin?
3. Bir sorun yaşadığında bunu içselleştirip, derin derin düşünür müsün?
4. Sana yanlış yapan birini affetmekte zorlanır mısın?
5. Haksızlık yaşadığını düşündüğünde, sesini yükseltir misin?
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6. Öfkelendiğinde, çevrendeki insanlara bunu belli eder misin?
7. Seni üzen biri özür dilemeden seninle tekrar konuşmaya çalışırsa, rahatsız olur musun?
8. İçindeki duygular sana zarar veriyor mu?
9. Zaman geçtikçe olayları unutmak yerine daha çok düşünüp, içinde büyütür müsün?
10. Haksızlığa gelebiliyor musun?
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Sen kızgınsın!
Sen kırgınsın!
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