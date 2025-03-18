Seni Ön Yargıların mı Yönetiyor?
Seni Ön Yargıların mı Yönetiyor?
Her insanın zaman zaman zihninde beliren önyargıları olabilir. Ancak, önyargılar hayatımıza nasıl şekil veriyor? Düşüncelerimizin ne kadarını objektif olarak değerlendiriyoruz, ne kadarını önceden oluşturduğumuz yargılarla süslüyoruz?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birini ilk kez gördüğünde ne düşünürsün?
4. Sosyal medya paylaşımlarından biriyle ilgili olumsuz bir yorum gördüğünde nasıl hissedersin?
5. Bir haber kanalında bir olayı izlediğinde, habere hemen inanır mısın?
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6. İnsanlar hakkında ilk izlenimlerin yanlış çıktığında kendini nasıl hissedersin?
7. Karmaşık bir durumu çözmek için ilk adımın nedir?
8. Arkadaşının sevmediği birisi ile arkadaş olur musun?
9. İnsanların senin hakkında ne düşündüklerini çok kafaya takar mısın?
10. Kendine ne kadar güveniyorsun?
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Seni gerçek anlamda ön yargıların yönetiyor!
Sen bazen ön yargılarının kurbanı oluyorsun!
Sen ön yargılarını yönetiyorsun!
Senin nerdeyse hiç ön yargın yok!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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