Sen Mantıklı mısın Deli Dolu musun?

Senin için mantık, düzen ve istikrar her şeyin başında geliyor. Hayatında her zaman kontrolü elinde tutmayı seven birisin. Kararlarını alırken duygularınla değil, daha çok analitik düşüncenle hareket ediyorsun. Planlama ve düzen konusunda o kadar iyisin ki, insanlar genellikle sana danışır ve senin tavsiyelerine güvenirler. Çünkü sen her zaman olasılıkları tartar, en mantıklı yolu seçersin. Belirsizlik seni pek mutlu etmez; bu yüzden hayatında her şeyin önceden belirlenmiş olmasını istersin. Kariyerinde ve özel hayatında uzun vadeli hedefler belirlemek seni güvende hissettirir. Zayıf yanın ise bazen fazla tedbirli olman. Hayatı biraz akışına bırakmak seni korkutabilir, bu da seni fırsatları kaçırmaya itebilir. Ancak, senin gibi bir kişi başarılı olur çünkü riskleri iyi değerlendirir. Mantık odaklı yapın sayesinde sorunlarla başa çıkmada da oldukça iyisin. Dışarıdan soğukkanlı ve disiplinli görünsen de, iç dünyanda da duygularına yer verdiğin anlar olabilir. Fakat bu anları bile dikkatlice planlarsın. Hayatta bazen kendini biraz bırakıp, maceraya açık olmak kötü olmayabilir. Belki de hayat, planlamadığın sürprizlerle daha eğlenceli olabilir!