Sen Mantıklı mısın Deli Dolu musun?

Senin için hayat tam anlamıyla bir macera! Rutine bağlanmak sana göre değil. Hayatı coşkuyla, spontanelikle ve heyecanla yaşamayı tercih ediyorsun. Günlük yaşamda risk almak ve heyecan verici deneyimlere açık olmak senin karakterinin bir parçası. “Yarın ne olacak?” sorusunu pek düşünmezsin, çünkü senin için önemli olan anı yaşamak ve anın tadını çıkarmak. Bu da seni genellikle çok keyifli, enerjik ve neşeli bir insan yapıyor. Deli dolu doğan, seni arkadaş gruplarında öne çıkarır. Ne zaman bir aktivite düzenlense ya da bir plan yapılsa, herkes senin de orada olmanı ister. Çünkü senin varlığın ortamı canlandırır. Öngörülemez doğan sayesinde insanlar seni bir sürpriz olarak görür. Ancak bu spontane yaşam tarzı bazen seni plansız ve düzensiz hale getirebilir. Geleceği çok fazla düşünmediğin için, bazen hayatın seni bir yerlere sürüklediğini fark edebilirsin. Ani kararların her zaman doğru sonuçlar doğurmaz, ama bu riskler bile senin için bir macera. Zayıf yanın ise bazen kontrolü kaybetme riskin. Hayatı bu kadar uçlarda yaşamak sana zarar verebilir. Ayrıca zaman zaman dinlenmeye ve kendini toparlamaya da ihtiyacın olduğunu unutmamalısın. Bazen biraz durup, geleceğini düşünmek ve planlar yapmak seni daha güvenli hissettirebilir. Her an heyecan ve macera peşinde koşmak yerine, uzun vadeli hedeflere de yer vermeyi deneyebilirsin. Bu sana hem özgürlük hem de başarı getirebilir!