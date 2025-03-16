Sen Mantıklı mısın Deli Dolu musun?
Sen Mantıklı mısın Deli Dolu musun?
Her insanın kişiliği birbirinden farklıdır. Kimi insanlar mantıklarıyla hareket ederken, kimileri heyecanlarına ve içgüdülerine göre yaşar. Peki sen hangisisin? Mantıklı bir karar ustası mısın yoksa deli dolu bir maceraperest mi?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yolda yürürken karşıdan bir tanıdığını gördüğünde ne yaparsın?
4. Alışveriş yaparken yeni bir şey almayı düşünüyorsun, kararını nasıl verirsin?
5. Bir problemle karşılaştığında ilk ne yaparsın?
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6. Çok fazla hata yapar mısın?
7. Arkadaş grubunda genelde nasıl bir roldesin?
8. Sabahları uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
9. Uzun vadeli planlar yapmayı sever misin?
10. Zamanı yönetme konusunda nasılsın?
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Sen tam bir mantık insanısın!
Senin içinde ikisinden de biraz var!
Sen deli dolusun!
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