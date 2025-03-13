Senin Duyguların Hangi Doğa Olayına Benziyor?
Senin Duyguların Hangi Doğa Olayına Benziyor?
Doğada her şey bir denge içinde ve duygularımız da aynı şekilde değişken ve güçlü olabilir. Kimi zaman fırtınalar kopar içimizde, kimi zaman ise sükûnet dolu bir gökyüzü gibi huzurlu oluruz. Peki ya senin duyguların hangi doğa olayına benziyor? İçinde saklı bir volkan mı var, yoksa huzur dolu bir deniz mi?
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1. Sabahları nasıl uyanırsın?
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2. Stresli bir durumla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
3. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın?
4. Çok hızlı sinirlenir misin?
5. İlişkilerinde duygularını nasıl ifade edersin?
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6. Kalabalık bir ortamda nasıl hissedersin?
7. Planların bozulduğunda ne yaparsın?
8. Yalnızlık seni ürkütür mü?
9. Hayatındaki değişikliklere nasıl uyum sağlarsın?
10. Hedeflerine ulaştığında ne yaparsın?
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Senin duyguların adeta bir volkan patlaması!
Senin duyguların tıpkı bir fırtına gibi!
Senin duyguların çığ gibi!
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