Üniversite Okumasaydın Hangi İşi Yapardın?

Bir el becerisi olduğunu söylemek sana haksızlık olmaz! Ellerini kullanmayı, bir şeyler üretmeyi ve sürekli hareket halinde olmayı seviyorsun. Üniversiteye gitmemiş olsaydın, belki de bir zanaatkar, bir teknisyen, belki de bir marangoz ya da bir usta olurdun. El becerinle, bir şeyler yaratma yeteneğinle, muhteşem işler çıkarabileceğin bir meslekte başarıyla yer alabilirdin. Sabırlı, dikkatli ve pratik bir kişiliğe sahipsin; bu özelliklerin, fiziksel işlerde başarılı olman için gereken nitelikler. Kendi ellerinle bir şeyler üretmek, belki de bir ahşap parçasını sanat eserine dönüştürmek seni mutlu ediyor. Fiziksel çalışmayı, soyut işlerden daha tatmin edici buluyorsun. Kendi işinin ustası olabilir, bir meslekte yükselip saygı gören bir isim haline gelebilirdin. Sabırla çalışmak, detaylara dikkat etmek ve sonuçlarını hemen görmek, seni motive eden şeylerden biri. Belki bir marangoz atölyesinde, belki de bir tamirci dükkanında ustalaşırdın. Pratik zekan ve el becerin, seni bu işlerde ustalaştırırdı. Belki de bir gün, kendi atölyeni kurar, el emeği göz nuru eserlerini insanlarla paylaşırsın. Kendi işinin patronu olur, belki de bir usta olarak adını duyurursun. Kim bilir, belki de bir gün, el becerilerinle, sabrınla, dikkatinle ve pratik zekanla, kendi alanında saygı gören bir isim olursun.