Üniversite Okumasaydın Hangi İşi Yapardın?
Üniversite Okumasaydın Hangi İşi Yapardın?
Hepimiz eğitim hayatımız boyunca belirli kariyer hedeflerine odaklanıyoruz, ancak hiç düşündün mü; üniversite okumasaydın hangi işi yapardın? Belki de el becerilerine dayalı bir iş ya da tamamen yaratıcı bir meslek senin için ideal olabilirdi. Bu testle, üniversite okumasaydın hangi işin sana uygun olduğunu keşfetmeye ne dersin?
Hadi teste!
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1. Sabahları uyanmak senin için nasıldır?
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2. El becerilerin nasıldır?
3. Çok yoğun bir günün sonunda nasıl hissedersin?
4. İnsanlarla sürekli iletişimde olmak hoşuna gider mi?
5. Bir işte çalışırken daha çok hangi tür işleri tercih edersin?
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6. Ekip çalışması mı, bireysel çalışma mı?
7. Stres altında nasıl çalışırsın?
8. Doğa ile iç içe olmak senin için ne ifade eder?
9. Yaratıcı projelerde yer almak seni heyecanlandırır mı?
10. Sosyal medya ile aran nasıldır?
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Sen hizmet sektöründe bir iş yapardın!
Sen el becerisi gerektiren bir iş yapardın!
Sen yaratıcı biriş yapardın!
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