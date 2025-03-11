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Üniversite Okumasaydın Hangi İşi Yapardın?

Üniversite Okumasaydın Hangi İşi Yapardın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 14:01

Hepimiz eğitim hayatımız boyunca belirli kariyer hedeflerine odaklanıyoruz, ancak hiç düşündün mü; üniversite okumasaydın hangi işi yapardın? Belki de el becerilerine dayalı bir iş ya da tamamen yaratıcı bir meslek senin için ideal olabilirdi. Bu testle, üniversite okumasaydın hangi işin sana uygun olduğunu keşfetmeye ne dersin?

Hadi teste!

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1. Sabahları uyanmak senin için nasıldır?

2. El becerilerin nasıldır?

2. El becerilerin nasıldır?

3. Çok yoğun bir günün sonunda nasıl hissedersin?

4. İnsanlarla sürekli iletişimde olmak hoşuna gider mi?

5. Bir işte çalışırken daha çok hangi tür işleri tercih edersin?

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6. Ekip çalışması mı, bireysel çalışma mı?

7. Stres altında nasıl çalışırsın?

8. Doğa ile iç içe olmak senin için ne ifade eder?

9. Yaratıcı projelerde yer almak seni heyecanlandırır mı?

10. Sosyal medya ile aran nasıldır?

10. Sosyal medya ile aran nasıldır?
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Sen hizmet sektöründe bir iş yapardın!

Sen hizmet sektöründe bir iş yapardın!

Eğer üniversite okumasaydın, hizmet sektörü tam senlik olurdu! İnsanlarla sürekli iletişimde olmayı seven, çözüm odaklı ve pratik birisin. Bir restoranda şef olabilirdin, otelde resepsiyonist ya da müşteri hizmetlerinde çalışabilirdin. İnsanlarla konuşmak ve onların sorunlarını çözmek senin için zorlayıcı değil, aksine eğlenceli ve tatmin edici bir iş olurdu. İletişim yeteneklerin ve empati kurma becerin sayesinde bu sektörde başarılı olurdun. Müşteri memnuniyeti ve insan ilişkileri konusunda doğal bir yeteneğin var. Bu yüzden insanlarla sürekli iç içe olabileceğin işlerde çalışmak sana büyük keyif verebilir. Ayrıca kriz anlarında soğukkanlı kalabilme becerin, hizmet sektöründe senin için büyük bir artı olurdu. Düzenli, disiplinli ama aynı zamanda esnek çalışmaya uygun birisin ve bu da seni başarıya götürürdü. Hizmet sektörü, senin gibi sosyal kişilikler için biçilmiş kaftan!

Sen el becerisi gerektiren bir iş yapardın!

Sen el becerisi gerektiren bir iş yapardın!

Bir el becerisi olduğunu söylemek sana haksızlık olmaz! Ellerini kullanmayı, bir şeyler üretmeyi ve sürekli hareket halinde olmayı seviyorsun. Üniversiteye gitmemiş olsaydın, belki de bir zanaatkar, bir teknisyen, belki de bir marangoz ya da bir usta olurdun. El becerinle, bir şeyler yaratma yeteneğinle, muhteşem işler çıkarabileceğin bir meslekte başarıyla yer alabilirdin. Sabırlı, dikkatli ve pratik bir kişiliğe sahipsin; bu özelliklerin, fiziksel işlerde başarılı olman için gereken nitelikler. Kendi ellerinle bir şeyler üretmek, belki de bir ahşap parçasını sanat eserine dönüştürmek seni mutlu ediyor. Fiziksel çalışmayı, soyut işlerden daha tatmin edici buluyorsun. Kendi işinin ustası olabilir, bir meslekte yükselip saygı gören bir isim haline gelebilirdin. Sabırla çalışmak, detaylara dikkat etmek ve sonuçlarını hemen görmek, seni motive eden şeylerden biri. Belki bir marangoz atölyesinde, belki de bir tamirci dükkanında ustalaşırdın. Pratik zekan ve el becerin, seni bu işlerde ustalaştırırdı. Belki de bir gün, kendi atölyeni kurar, el emeği göz nuru eserlerini insanlarla paylaşırsın. Kendi işinin patronu olur, belki de bir usta olarak adını duyurursun. Kim bilir, belki de bir gün, el becerilerinle, sabrınla, dikkatinle ve pratik zekanla, kendi alanında saygı gören bir isim olursun.

Sen yaratıcı biriş yapardın!

Eğer üniversite eğitimi almasaydın, muhtemelen yaratıcılığınla parıldayan bir meslekte, belki de bir grafik tasarımcı, bir ressam, bir yazar, bir fotoğrafçı ya da bir moda tasarımcısı olarak kendini gösterirdin. Fikirlerin adeta birer nehir gibi akıp gider, her zaman yenilikçi bir bakış açısına sahipsin. Sıradanlık ve rutin seni boğar; özgürlüğün ve yaratıcılığın ön planda olduğu bir işte kendini bulur, mutluluğa ulaşırdın. Kendi başına yeni şeyler üretmek, farklı projelerde yer almak ve bağımsız çalışmak senin için en tatmin edici iş olurdu. Başarı kavramın sadece maddi kazançla sınırlı değil, aynı zamanda yaptığın işten keyif almak ve tutkunu yaşamakla da ilgili. Kendi yolunu çizmek, projeler üretmek ve farklı fikirlere açık olmak, senin en güçlü yönlerinden biri. Belki bir sanat atölyesinde çalışır, belki de kendi işini kurar, yaratıcı projelerle insanları etkiler ve hayal gücünü konuştururdun. Kendi hikayenin yazarı olur, yaratıcılığınla dünyayı etkileyen bir iz bırakırdın. Senin gibi yaratıcı ruhlar, dünyayı renklendiren ve hayatı daha anlamlı kılan kişilerdir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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