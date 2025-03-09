Seni Umutlandıran Ne?
Seni Umutlandıran Ne?
Hayat bazen zorlayıcı olabilir, ancak bizi ayağa kaldıran ve yola devam etmemizi sağlayan şey umutlarımızdır. Peki, seni ayakta tutan ve içini umutla dolduran şey ne?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyandığında ilk aklına gelen şey ne olur?
4. Zorluklarla karşılaştığında ne yaparsın?
5. Hangi tür filmleri daha çok izlersin?
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6. Bir hedef belirlediğinde onu başarmak için ne yaparsın?
7. Geleceğe dair en büyük hayalin nedir?
8. En çok hangi manzara seni rahatlatır?
9. Geleceğini sık sık düşünür müsün?
10. En çok hangi kelime seni tanımlar?
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Seni umutlandıran başarıların!
Seni umutlandıran sevgi!
Seni umutlandıran kişisel gelişimin!
Seni umutlandıran anı yaşamak!
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