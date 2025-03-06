İlişkilerde En Büyük Hatan Ne?
İlişkilerde En Büyük Hatan Ne?
Herkesin ilişkilerinde yaptığı hatalar vardır. Bazen farkında bile olmadan, romantik ilişkilerimizde benzer hataları tekrarlayabiliriz. İlişkilerdeki bu hatalar, sevgi dolu bağların zarar görmesine ya da sona ermesine neden olabilir. Peki, senin ilişkilerinde en büyük hatan ne?
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1. Öncelikle cinsiyetini. seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Duygularını karşındaki kişiyle açıkça paylaşır mısın?
4. Partnerinin alanına saygı duymakta zorlanır mısın?
5. Bir sorun yaşandığında ilk adımı sen mi atarsın yoksa geri çekilip bekler misin?
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6. Partnerin seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
7. İlişkiyi bitirmek senin için zor mudur?
8. Çok çabuk bağlanır mısın?
9. İlişkinde sorun yaşandığında genellikle nasıl tepki verirsin?
10. Peki bunlardan hangisini seçersin?
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Senin en büyük hatan fazla kontrolcü olmak!
Senin en büyük hatan duygularını ifade edememen!
Senin en büyük hatan fazla kıskanç olman!
Senin en büyük hatan fazla bağımsız olman!
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