Sen Hangi Huyuna Bağımlısın?
Sen Hangi Huyuna Bağımlısın?
Herkesin kendine has bazı huyları vardır. Kimi insanın duygusallığı, kimi insanın mantığı ön plandadır. Peki, senin en baskın huyun ne? Hangi özelliğin senin hayatının vazgeçilmezi olmuş durumda? Belki de farkında olmadan bir huyuna bağımlısın ve bu özelliğin hayatının her alanını şekillendiriyor!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En yakın arkadaşların seni nasıl tanımlar?
4. Boş bir günün olduğunda ne yapmayı tercih edersin?
5. Bazen bencil olduğunu düşünüyor musun?
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6. Zor bir kararla karşılaştığında ne yaparsın?
7. Hayatta seni en çok zorlayan şey nedir?
8. Zorlukları sever misin?
9. Kendini en çok ne zaman güvende hissedersin?
10. Birine aşık olduğunda nasıl hissedersin?
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Sen duygusallığına bağımlısın!
Sen mantığına bağımlısın!
Sen özgürlüğüne bağımlısın!
Sen disipline bağımlısın!
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