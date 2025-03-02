Hangi Dizi Karakteriyle Dost Olurdun?
Hangi Dizi Karakteriyle Dost Olurdun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaş grubunda hangi rolü üstlenirsin?
4. Bir günü nasıl geçirirsin?
5. Arkadaşlarınla bir tatil planlarken hangisini tercih edersin?
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6. Arkadaşlık senin için ön planda mıdır?
7. Arkadaşlarınla en çok hangi konuda sohbet edersin?
8. Bir film ya da dizi izlerken hangi türleri tercih edersin?
9. Arkadaşının arkandan konuştuğunu duyduğunda, iletişimi keser misin?
10. Bir arkadaşına nasıl destek olursun?
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