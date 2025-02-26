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Türkiye Haritası Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

Türkiye Haritası Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 12:01

Türkiye'nin coğrafyasını ne kadar iyi tanıyorsun? Ülkenin dağlarından nehirlerine, illerinden bölgelere kadar tüm detayları biliyor musun? Bu test, Türkiye'nin haritasını ne kadar bildiğini ortaya çıkaracak!

Hadi teste!

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1. İşaretli yer hangi ilimizdir?

1. İşaretli yer hangi ilimizdir?

2. İşaretli yer hangi ilimizdir?

2. İşaretli yer hangi ilimizdir?

3. İşaretli yer hangi ilimizdir?

3. İşaretli yer hangi ilimizdir?

4. İşaretli yer hangi ilimizdir?

4. İşaretli yer hangi ilimizdir?

5. İşaretli yer hangi ilimizdir?

5. İşaretli yer hangi ilimizdir?
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6. İşaretli yer hangi ilimizdir?

6. İşaretli yer hangi ilimizdir?

7. İşaretli yer hangi ilimizdir?

7. İşaretli yer hangi ilimizdir?

8. İşaretli yer hangi ilimizdir?

8. İşaretli yer hangi ilimizdir?

9. İşaretli yer hangi ilimizdir?

9. İşaretli yer hangi ilimizdir?

10. İşaretli yer hangi ilimizdir?

10. İşaretli yer hangi ilimizdir?
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11. İşaretli yer hangi ilimizdir?

11. İşaretli yer hangi ilimizdir?

12. İşaretli yer hangi ilimizdir?

12. İşaretli yer hangi ilimizdir?

13. İşaretli yer hangi ilimizdir?

13. İşaretli yer hangi ilimizdir?

14. İşaretli yer hangi ilimizdir?

14. İşaretli yer hangi ilimizdir?

15. İşaretli yer hangi ilimizdir?

15. İşaretli yer hangi ilimizdir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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