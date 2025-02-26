Türkiye Haritası Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?
Türkiye Haritası Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?
Türkiye'nin coğrafyasını ne kadar iyi tanıyorsun? Ülkenin dağlarından nehirlerine, illerinden bölgelere kadar tüm detayları biliyor musun? Bu test, Türkiye'nin haritasını ne kadar bildiğini ortaya çıkaracak!
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1. İşaretli yer hangi ilimizdir?
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2. İşaretli yer hangi ilimizdir?
3. İşaretli yer hangi ilimizdir?
4. İşaretli yer hangi ilimizdir?
5. İşaretli yer hangi ilimizdir?
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6. İşaretli yer hangi ilimizdir?
7. İşaretli yer hangi ilimizdir?
8. İşaretli yer hangi ilimizdir?
9. İşaretli yer hangi ilimizdir?
10. İşaretli yer hangi ilimizdir?
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11. İşaretli yer hangi ilimizdir?
12. İşaretli yer hangi ilimizdir?
13. İşaretli yer hangi ilimizdir?
14. İşaretli yer hangi ilimizdir?
15. İşaretli yer hangi ilimizdir?
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