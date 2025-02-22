Bu Basit Coğrafya Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

Coğrafya, dünyamızı anlamanın anahtarıdır. Kıtalar, ülkeler, dağlar, nehirler ve iklimler… Her biri hayatımızın bir parçası, ancak bu bilgileri ne kadar iyi biliyoruz? Peki senin coğrafya bilgin ne durumda? Kendi sınırlarını keşfetmeye hazır mısın?

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