Bu Basit Coğrafya Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Bu Basit Coğrafya Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Coğrafya, dünyamızı anlamanın anahtarıdır. Kıtalar, ülkeler, dağlar, nehirler ve iklimler… Her biri hayatımızın bir parçası, ancak bu bilgileri ne kadar iyi biliyoruz? Peki senin coğrafya bilgin ne durumda? Kendi sınırlarını keşfetmeye hazır mısın?
Hadi teste!
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1. Ekvator çizgisi hangi iki kıta üzerinden geçer?
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2. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir?
3. Nil Nehri hangi iki ülkenin sınırları içinde yer alır?
4. İklim türlerinden Tundra hangi bölgede yaygındır?
5. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en kalabalık şehri olarak bilinir?
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6. Dünyanın en uzun sıradağları hangisidir?
7. Victoria Şelalesi hangi kıtada yer alır?
8. Avustralya’nın başkenti neresidir?
9. Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan en büyük şehri hangisidir?
10. Atlas Dağları hangi kıtada bulunur?
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11. Afrika kıtasında yer alan ve dünyanın en büyük ikinci tatlı su gölü olarak bilinen göl hangisidir?
12. Everest Dağı hangi ülkede bulunur?
13. Dünyanın en büyük çölü hangisidir?
14. Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?
15. Hindistan hangi kıtanın bir parçasıdır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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