Sen Sabah İnsanı mısın Akşam İnsanı mı?

Sen hem sabahın tazeliğini hem de gecenin huzurunu seven nadir insanlardansın! Günün herhangi bir anında kendini enerjik ve verimli hissedebilirsin. Sabahları uyanmak senin için büyük bir sıkıntı değil; sabah kahveni alıp güne güzel bir başlangıç yapabilirsin. Ancak geceleri de üretken ve aktif olabilirsin, dolayısıyla zamanını iyi yönetirsen her iki zaman diliminden de maksimum verim alabilirsin. Bu esnekliğin sayesinde hem sabah insanı olan arkadaşlarına hem de gece insanı olanlara kolayca ayak uydurabilirsin. Bir iş ya da proje yapacaksan, günün belirli bir saatine takılmak yerine, o an hangi saatse o zaman çalışabilirsin. Bazen sabahın erken saatlerinde dışarı çıkıp yürüyüş yapmayı sevebilir, bazen de akşamın geç saatlerinde oturup sakin bir film izleyebilirsin. Öğleye kadar enerjik olabilir ve günü planlayabilirken, akşam saatlerinde de sosyal etkinliklere katılmak için enerjin olur. Tatillerde ya da hafta sonlarında hem erken kalkabilir hem de geç saatlere kadar dinlenebilirsin. Spor yapmayı seviyorsan, sabah ya da akşam fark etmez, hangi saatte müsaitsen o zaman yapabilirsin. Bu dengeli yapın sayesinde günün her anında üretken ve verimli olabiliyorsun. Hayatını planlarken de esnek olman büyük bir avantaj. İhtiyaç duyduğun her an uyum sağlayabiliyorsun ve bu da sana her zaman farklı zaman dilimlerinde işlerini halletme fırsatı tanıyor.