Sen Sabah İnsanı mısın Akşam İnsanı mı?
Sen Sabah İnsanı mısın Akşam İnsanı mı?
Herkesin günün farklı zamanlarında daha enerjik ya da verimli olduğu doğru. Kimi sabahın ilk ışıklarında zinde olurken, kimileri akşam saatlerinde en verimli haline ulaşır. Peki sen hangi gruptasın? Sabah insanı mı, yoksa akşam insanı mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyandığında nasıl hissediyorsun?
4. Kahve senin için nedir?
5. Yaz tatillerinde bile sabah erken kalkar mısın?
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6. Hafta içi yatma saatin genellikle nedir?
7. Gün içindeki enerjin nasıl dağılır?
8. Film izlemeyi seviyor musun?
9. Önemli bir işini genelde ne zaman hallederdin?
10. Son olarak en sevdiğin mevsimi seç bakalım!
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Sen tam bir sabah insanısın!
Sen hem sabah hem akşam insanısın!
Sen akşam insanısın!
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