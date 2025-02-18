Seçtiğin Yemeklere Göre Kaçıyor musun Saklanıyor musun?
Seçtiğin Yemeklere Göre Kaçıyor musun Saklanıyor musun?
Yemek tercihlerin sadece damak zevkini değil, karakterinle ilgili de ipuçları verebilir! Seçtiğin yemekler, hayattaki tavırlarını yansıtıyor olabilir. Peki, sen bir sorunla karşılaştığında kaçmayı mı yoksa saklanmayı mı tercih ediyorsun?
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Seçtiğin yemeklere göre sen kaçıyorsun!
Seçtiğin yemeklere göre sen saklanıyorsun!
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