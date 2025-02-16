Evet/Hayır Testine Göre Eski Zamanlarda Yaşayabilir miydin?
Evet/Hayır Testine Göre Eski Zamanlarda Yaşayabilir miydin?
Tarihi filmleri izlerken veya kitapları okurken 'Acaba eski zamanlarda yaşasaydım nasıl olurdu?' diye düşündün mü hiç? O dönemlerin zorlukları, farklı yaşam koşulları, teknolojisiz günler... Sen modern dünyanın konforuna alışmış biri misin, yoksa geçmişin o zorlu ama büyüleyici günlerine adapte olabilecek kadar sağlam bir yapın mı var?
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1. Elektrik olmadan yaşayabilir miydin?
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2. Telefonun olmadan uzun bir süre iletişim kurmadan yaşayabilir misin?
3. Tamamen doğal gıdalar tüketebilir misin?
4. Hayatını sürdürebilmek için ekip biçip, tarımla uğraşabilir misin?
5. Atlarla yolculuk yapabilir misin?
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6. Eski dönem giyim tarzlarından hoşlanır mısın?
7. O zamanlarda yaşasan daha huzurlu olur muydun?
8. Geçmiş zamanları merak ediyor musun?
9. Kolay iletişim kurabiliyor musun?
10. Geçmişi sık sık özler misin?
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Sen eski zamanlarda kolayca yaşardın!
Sen asla eski zamanlarda yaşayamazdın!
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