Burcuna Göre Asla Evlenmemen Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

Yengeç burcu, duygusal, hassas ve oldukça evcimen bir yapıya sahiptir. Aile ve yuva onun için çok değerlidir; sevdiklerine bağlanmayı, onları korumayı ve kollamayı sever. Hayatındaki en önemli şey, güvenli bir limanda olmak ve sevdikleriyle vakit geçirmektir. Yay burcu ise tam anlamıyla özgürlüğüne düşkün, maceracı ve yenilik peşinde koşan bir ruha sahiptir. Sürekli olarak yeni keşifler yapmak, sınırlarını zorlamak ister. Bu özgürlük tutkusu, Yay'ın genellikle bir yere bağlanmaktan kaçınmasına neden olur. Yengeç için ideal ilişki, sadakat, duygusal bağlılık ve devamlı ilgi üzerine kuruluyken, Yay sürekli hareket halinde olduğu ve rutinden kaçındığı için bu ilişki dinamiği onun için çok ağır gelebilir. Yengeç, evde sakin bir akşam isterken Yay bir sonraki seyahatin planlarını yapıyor olabilir. Yengeç’in ihtiyaç duyduğu güven duygusunu Yay sağlamakta zorlanabilir; çünkü Yay, bağlılıktan çok bireysel özgürlüğünü ve keşiflerini ön planda tutar. Bu ilişki, birbirini anlayamayan iki kişinin, tamamen farklı yaşam tarzları yüzünden çatıştığı bir hal alabilir. Bu nedenle, evlilik gibi uzun vadeli bir birliktelik bu iki burç için oldukça zorlu olabilir.