Sen Kaç Kere Terk Edileceksin?
Sen Kaç Kere Terk Edileceksin?
Hepimiz hayatımızda ilişkiler yaşıyoruz; bazen sevinç dolu, bazen de hüzünlü bitişler... Peki sen ilişkilerinde nasıl bir yol izliyorsun? Partnerinle uyumun, verdiğin tepkiler ve ilişkinin dinamikleri, gelecekteki ilişki yolculuğunu nasıl şekillendiriyor? Senin kaç kere terk edilme ihtimalin var?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkiye başladığında ne hissedersin?
4. Partnerinle sorun yaşadığında ne yaparsın?
5. İlişkilerde kıskanç mısındır?
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6. Bir ilişkide senin için önemli olan nedir?
7. Partnerinin arkadaşlarıyla çok vakit geçirmesi seni rahatsız eder mi?
8. Bir ilişkiyi bitirmenin en zor yanı nedir?
9. İlişkinizde zaman zaman yalnız kalmak ister misin?
10. Partnerinle birlikte yaşama fikri hakkında ne düşünüyorsun?
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Sen bir kere terk edileceksin
Sen üç kere terk edileceksin!
Sen beş kere terk edileceksin!
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