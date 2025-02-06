Siz Ayrı Dünyaların İnsanı mısınız?
Siz Ayrı Dünyaların İnsanı mısınız?
İlişkiler, sadece bir araya gelen iki insanın uyumunu değil, bazen aradaki uçurumları da test eder. İki farklı karakterin, dünyaların, hatta belki gezegenlerin insanı olan çiftler, bazen birbirlerini tamamlayabilirken bazen de zıtlıklarıyla boğuşurlar. Hayata bakış açınız, ilgi alanlarınız, hobileriniz, yaşam tarzınız birbirinizden ne kadar farklı olursa olsun, bu ilişkide bir denge bulmak her zaman mümkündür. Peki, siz ve partneriniz gerçekten ayrı dünyaların insanları mısınız yoksa sadece birkaç küçük fark mı var?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hafta sonu planlarınız genellikle nasıl şekillenir?
4. Genelde ne tarz film seversiniz?
5. Seyahat etmeyi seviyor musunuz?
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6. Yemek konusunda ne kadar uyumlusunuz?
7. Tatil yerinizi nasıl seçersiniz?
8. Ortak bir arkadaş çevreniz var mı?
9. Önemli kararlar alırken nasıl bir yol izlersiniz?
10. Son olarak bir renk seçer misin?
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Siz aynı dünyanın insanlarısınız!
Siz ne ayrı ne de aynı dünyaların insanısınız!
Siz bambaşka dünyaların insanısınız!
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