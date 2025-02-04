Sen Hemen Gaza Gelen Biri misin?
Sen Hemen Gaza Gelen Biri misin?
Her durumda hızlı mı harekete geçiyorsun yoksa her şeyi sakin ve derinlemesine düşünerek mi yapıyorsun? Gaza basıp olaylara anında mı dalıyorsun, yoksa sabırlı davranarak yavaş ve emin adımlarla mı ilerliyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yeni bir projeye dahil olman istendi, kararın ne olur?
4. Spontane planlara ayak uydurabilir misin?
5. Sosyal medyada popüler olan bir akıma hemen katılır mısın?
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6. Bir arkadaşın seni hiç bilmediğin bir aktiviteye çağırdı. Ne yaparsın?
7. Rüyaların genelde nasıldır?
8. Eleştirilere tepkin ne olur?
9. Değişikliklere açık mısın?
10. Fevri tepkilerin var mıdır?
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Sen resmen gazla çalışıyorsun!
Sen bazen gaza gelebiliyorsun!
Sen asla gaza gelmezsin!
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