Bu Yıl Aşk Seni Bulacak mı?
Bu Yıl Aşk Seni Bulacak mı?
Aşk, hayatımızın en gizemli ve büyülü duygularından biri. Kimi zaman hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkar, kimi zaman ise onu bulmak için yollar ararız. Peki bu yıl aşk seni bulacak mı? Yeni bir aşk macerası mı kapıda yoksa içsel bir yolculuğa mı çıkacaksın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hayatında romantizm ne kadar önemli?
4. Bu yıl kendine koyduğun en büyük hedef nedir?
5. Yeni insanlarla tanışmaya açık mısın?
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6. Hoşlandığın kişiyi etkilemek için ne yaparsın?
7. İlişkilerde en büyük korkun nedir?
8. Geçmiş ilişkilerine nasıl bakıyorsun?
9. Şu an hayatında biri var mı?
10. Kendi hayatında eksik olduğunu düşündüğün şey ne?
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Bu Yıl Aşk Seni Bulacak!
Aşk sana yakın ama sabırlı olmalısın!
Aşk seni bu yıl biraz bekletebilir!
Sen bu Yıl aşkı aramıyorsun, kendine odaklanıyorsun!
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