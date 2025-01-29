Coğrafya Bilgini Ölçüyoruz!

Dünyanın dört bir yanındaki kıtalar, ülkeler, nehirler ve dağlar hakkında ne kadar bilgilisin? Haritalarda ustalaşmış, başkentleri ve coğrafi özellikleri aklında tutmayı seven biri misin? Yoksa dünya üzerinde daha fazla keşfetmen gereken yerler mi var?

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