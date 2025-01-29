Coğrafya Bilgini Ölçüyoruz!
Coğrafya Bilgini Ölçüyoruz!
Dünyanın dört bir yanındaki kıtalar, ülkeler, nehirler ve dağlar hakkında ne kadar bilgilisin? Haritalarda ustalaşmış, başkentleri ve coğrafi özellikleri aklında tutmayı seven biri misin? Yoksa dünya üzerinde daha fazla keşfetmen gereken yerler mi var?
Hadi teste!
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1. Dünyada en fazla yağış alan yer neresidir?
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2. Doğu Anadolu Bölgesi'nin yer şekillerini gösteren fiziki harita hangisine elverişli değildir?
3. Gobi Çölü bu kıtalardan hangisindedir?
4. Bu ülkelerden hangisi Avrupa'dadır?
5. En büyük çöl hangisidir?
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6. Hürmüz Boğazı hangi iki ülkenin arasından geçer?
7. Dünyada kapakları olmayan en uzun kanal hangisidir?
8. İnsuyu Mağarası aşağıdaki hangi ilde bulunuyor?
9. En fazla adaya sahip ülke hangisidir?
10. Grönland hangi ülkeye aittir?
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11. Dünya Doğayı Koruma Örgütü'nün kısaltması nedir?
12. Aşağıdaki piramitlerden hangisi daha büyüktür?
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