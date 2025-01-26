Seni Hiç Sevmediler mi?

Bir anda oda sessizleşir ve tüm gözler üzerine çevrilir. İçeri girdiğinde, etrafındaki insanlar seni bir gizem perdesiyle kaplı, farklı biri olarak görür. Bu gizemli hava, adeta bir çekim gücü yaratır ve seninle aynı ortamı paylaşan herkesi etkisi altına alır. Bazıları bu gizemli hava karşısında mesafeli durmayı tercih eder. Belki de seninle aynı dili konuşamayacaklarından korkarlar ya da belki de senin farklılığın onları biraz korkutur. Ancak bu durum seni asla yıldırmaz. Çünkü sen, insanların seni gerçekten tanıdıklarında ne kadar değerli biri olduğunu biliyorsun. Ve evet, seni daha yakından tanıyanlar var. Onlar, seninle derin bir bağ kurmak için can atıyorlar. Seninle geçirdikleri her anı değerli kılıyorlar ve seninle daha fazla zaman geçirmek için sabırsızlanıyorlar. Onlar, senin gizliliğini ve benzersizliğini takdir ediyorlar. Seninle olan ilişkilerinde, senin bu özelliklerin seni özel kıldığını biliyorlar. Sonuçta, senin gizemli ve farklı oluşun, seni sen yapan şeydir. Ve bu, seni diğerlerinden ayıran, seni özel kılan şeydir. Bu yüzden, kim olduğunla gurur duy ve kendini olduğun gibi kabul et. Çünkü sen, tam da olduğun gibi, mükemmelsin.