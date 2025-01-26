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Seni Hiç Sevmediler mi?

Seni Hiç Sevmediler mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.01.2025 - 16:01

Hayatımız boyunca birçok insanla tanışır, arkadaşlıklar kurar ve bazen de sevgiler alırız. Ancak, bazı insanlar bizleri sevmez, anlamaz veya bize farklı bir gözle bakar. Peki, senin etrafındaki insanlar seni seviyor mu, yoksa hiç sevmediler mi? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. En son ne zaman ilişkin oldu?

4. Sosyal bir ortamda genellikle nasıl bir izlenim bırakırsın?

5. İnsanlar senin tavsiyelerini dinler mi?

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6. Arkadaş grubunda genelde nasıl olursun?

7. Yeni tanıştığın biriyle arkadaşlık kurmakta zorlanır mısın?

8. Zor bir durumda destekçilerin olur mu yanında?

9. Çevrendeki insanlar seni nasıl tanımlar?

10. Sosyal medyada genelde hangisisin?

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Seni çok sevmişler!

Senin pozitif enerjin, coşkun yaşama sevincin ve samimi kişiliğin, herkesin seni ister istemez sevmesine neden oluyor. Seninle geçirilen her an, insanlara huzur ve mutluluk veriyor. Seninle vakit geçirmek, herkes için adeta bir keyif haline gelmiş durumda. Seninle sohbet etmek, seninle gülüp eğlenmek, seninle aynı ortamı paylaşmak... İnsanlar, seninle geçirdikleri bu özel anları, hayatlarının en değerli zamanları olarak görüyorlar. Sen, etrafındaki herkesin gözünde, sevgi ve takdirle anılan biri olmayı başardın. Bu nedenle, kendini her zaman sevilen ve değerli hissetmen son derece doğal. Çünkü sen, insanların hayatına neşe ve pozitiflik katan, onların zamanını keyifli ve anlamlı kılan birisin. İnsanlar, seninle zaman geçirmeyi sadece severek değil, aynı zamanda büyük bir tutkuyla yapıyorlar.

Seni yeterince sevmemişler!

Bazen hissettiğin o yalnızlık duygusu, sanki seni kimse tam anlamıyla kavrayamıyor gibi geliyor değil mi? Bu duygusal labirentin içerisinde kendini dışlanmış hissediyorsun. Ancak durup bir düşün, belki de bu durum senin kişiliğinle ilgili değil. Çevrenin sana olan tutumu, seni anlamakta zorlanan insanların bakış açıları belki de bu hissi yaratıyor. Seninle ilgili en güzel şeylerden biri, kendini ifade etme şeklin. Kendine has bu tarzın, zamanla etrafındakilerin kalbini fethedecek. İnsanlara olan yaklaşımın, onları anlama çaban, seni bir gün daha çok sevdirecek. Belki de bu süreçte biraz sabır gerekiyor. Unutma, senin hikayen, senin yaşadıkların ve duyguların sadece senin. Bazen anlaşılmamak da bu özgün hikayenin bir parçası. Ancak zamanla, kendini ifade etme şeklin ve insanlara olan yaklaşımınla, seni anlayan ve sevecek insanlar hayatına girecek. Kendine olan inancını kaybetme, çünkü sen özelsin ve anlaşılmayı hak ediyorsun.

Seni hiç sevmemişler!

Bir anda oda sessizleşir ve tüm gözler üzerine çevrilir. İçeri girdiğinde, etrafındaki insanlar seni bir gizem perdesiyle kaplı, farklı biri olarak görür. Bu gizemli hava, adeta bir çekim gücü yaratır ve seninle aynı ortamı paylaşan herkesi etkisi altına alır. Bazıları bu gizemli hava karşısında mesafeli durmayı tercih eder. Belki de seninle aynı dili konuşamayacaklarından korkarlar ya da belki de senin farklılığın onları biraz korkutur. Ancak bu durum seni asla yıldırmaz. Çünkü sen, insanların seni gerçekten tanıdıklarında ne kadar değerli biri olduğunu biliyorsun. Ve evet, seni daha yakından tanıyanlar var. Onlar, seninle derin bir bağ kurmak için can atıyorlar. Seninle geçirdikleri her anı değerli kılıyorlar ve seninle daha fazla zaman geçirmek için sabırsızlanıyorlar. Onlar, senin gizliliğini ve benzersizliğini takdir ediyorlar. Seninle olan ilişkilerinde, senin bu özelliklerin seni özel kıldığını biliyorlar. Sonuçta, senin gizemli ve farklı oluşun, seni sen yapan şeydir. Ve bu, seni diğerlerinden ayıran, seni özel kılan şeydir. Bu yüzden, kim olduğunla gurur duy ve kendini olduğun gibi kabul et. Çünkü sen, tam da olduğun gibi, mükemmelsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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