Seni Hiç Sevmediler mi?
Seni Hiç Sevmediler mi?
Hayatımız boyunca birçok insanla tanışır, arkadaşlıklar kurar ve bazen de sevgiler alırız. Ancak, bazı insanlar bizleri sevmez, anlamaz veya bize farklı bir gözle bakar. Peki, senin etrafındaki insanlar seni seviyor mu, yoksa hiç sevmediler mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman ilişkin oldu?
4. Sosyal bir ortamda genellikle nasıl bir izlenim bırakırsın?
5. İnsanlar senin tavsiyelerini dinler mi?
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6. Arkadaş grubunda genelde nasıl olursun?
7. Yeni tanıştığın biriyle arkadaşlık kurmakta zorlanır mısın?
8. Zor bir durumda destekçilerin olur mu yanında?
9. Çevrendeki insanlar seni nasıl tanımlar?
10. Sosyal medyada genelde hangisisin?
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Seni çok sevmişler!
Seni yeterince sevmemişler!
Seni hiç sevmemişler!
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