7 Nisan Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün olgun ve aklı başında davranacaksın. Ayakları yere basan bir tavırla eğitim ve kariyer konularına odaklanabilirsin. Merkür retronun sona ermesiyle birlikte macera arayan, hırslı ve heyecanlı yanlarını bir kenara bırakacaksın. Sakince sükuta varıp içsel anlamda kıymetli bir huzurla dolacaksın.

Gelelim Venüs ile Satürn'ün kavuşumundan alacağın enerjiye, bu süreçte iş hayatını ve geleceğini de planlayabilirsin. Kariyer yolculuğunu destekleyecek adımlar atabilir, para ve güç kazanmak için harekete geçebilirsin.

Tüm bunların ötesinde hayatındaki her şeyin düzene oturması, taşların yerli yerine oturması için önemli bir fırsat elde edeceksin. Bu aşamada aile düzenini de değiştirebilirsin. Daha huzurlu olduğun, konforlu ve mutlu olduğun ilişkiler kurabilirsin. Sevgiden güç alabileceğin bu dönemde hayattan keyif almaya da odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...