7 Nisan Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün geçmişten ders almalısın. Özellikle de profesyonel hayatında geçmişten bugüne başladığın yolculukta tecrübelerini yanına alıp yeni projelere odaklanmalısın. Merkür retro sona eriyor, haliyle ilerlemek için geçmiş ile gelecek dengesini kurmalısın.

Kariyer yolculuğunun seyrini değiştirebileceğin bir dönemdesin. Venüs ile Satürn kavuşumundan güç alarak attığın her adımın sonunda kazanacaksın. Üstelik aynı anda hem para hem de güç elde edeceksin. Otoriteni güçlendirmeye de odaklandığın bugünün sonunda başarılarınla gurur duyacak, statün arttıkça refahının da çoğalmasıyla eskisinden daha öz güvenli olacaksın.

Gelelim aşk hayatına! Duygusal konularda da geçmişi düşünebilirsin. Bugüne dek ilişkilerinde yaşadığın tüm olumsuzluklardan arınmak için sağlıklı bir iletişim kurmaya odaklanabilirsin. Kendini net ve açık bir şekilde ifade ederek aile içinde huzurlu bir atmosfer yaratmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...