7 Nisan Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün hayatında yeni bir dönem başlıyor. Zira, Merkür retro sona eriyor... Yani hem ilişkilerinde hem de profesyonel hayatında sağlam temellere dayanan adımlar atabilirsin. Bugüne dek yaptığın planlara ve hedeflere kavuşmak için kendinden emin bir şekilde istediğin gibi hareket edebilirsin.

Rüzgar seni güzelliklere götürüyor. Aynı anda Venüs ile Satürn'ün kavuşum enerjisiyle dolup taşabilirsin. Tam da bu aşamada dürtülerinden ve arzularından güç almalısın. İstediğini elde etmek için her zamankinden çok daha fazla çaba sarf etmelisin.

Güzelliklere odaklanarak hayatının geri kalanında nasıl bir süreç yaşayacağını planlamalısın. Sahi, ne istiyorsun? Bu konuda adım atmaya hazır ol, değişim için ihtiyacın olan ne varsa peşinden de koş. Hayallerinin gerçek olacağı bu dönemde hayal kurmak ve gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yap! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...