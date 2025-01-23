Sen Hayatının Aşkını Kaçırdın mı?
Sen Hayatının Aşkını Kaçırdın mı?
Hayat, bazen bize çok önemli fırsatlar sunar, ama her zaman doğru zamanda doğru yerde olmayabiliriz. Aşk, bazen en beklenmedik anlarda karşımıza çıkar ve biz farkında olmadan onunla yollarımızı ayırırız. Peki, sen hayatının aşkını gerçekten buldun mu? Ya da belki, o doğru kişi çoktan geçti ve sen fark etmedin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birini sevmenin en güzel yanı nedir?
4. Aşkın uzun süreli olacağına inanır mısın?
5. Bir ilişkinin biteceğini hissettiğinde ne yaparsın?
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6. Bir ilişkiye başlamadan önce en çok neyi düşünürsün?
7. Geçmişten, aklında kalan biri var mı?
8. Partnerin bir hata yaparsa, nasıl bir tepki verirsin?
9. Sana aşkı tanımlamayı söyleseler, ne dersin?
10. Partnerinle ilgili en büyük korkun ne?
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Sen hayatının aşkını kaçırmadın hatta buldun!
Sen hayatının aşkını kaçırmışsın ama yeni fırsatların var!
Sen hayatının aşkını kaçırmışsın!
Hayatının aşkı kaçmamış sadece daha karşılaşmamışsınız!
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