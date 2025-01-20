Sen Neden Flörtten İlişkiye Geçemiyorsun?
Sen Neden Flörtten İlişkiye Geçemiyorsun?
Flört etmek bazen heyecan verici ve keyifli olsa da, uzun vadeli bir ilişkiye geçmek her zaman o kadar kolay olmayabilir. Belki birkaç başarılı buluşma ya da karşılıklı ilgiye rağmen bir adım daha ileri gitmekte zorlanıyorsun. Peki, bu durumun altında yatan sebepler neler olabilir?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir flörtünle birkaç hafta düzenli olarak görüştüğünüzü varsayalım. Bu noktada neler hissetmeye başlarsın?
4. Biriyle ciddi bir ilişkiye başlamak için seni en çok ne motive eder?
5. Karşı tarafın senden daha hızlı bir şekilde ilişkiye geçmek istemesi seni nasıl etkiler?
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6. Flört ederken nasıl davranırsın?
7. Bir ilişkiye başlamadan önce en büyük endişen nedir?
8. Geçmişteki ilişki deneyimlerin seni nasıl etkiledi?
9. İlişkiye geçmek, hayatındaki diğer sorumlulukları nasıl etkiler?
10. Kendini ilişkiye hazır hissettiğinde nasıl bir adım atarsın?
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Sen ilişkiye geçmekte hiç zorlanmıyorsun ki!
Sen fazla temkinli olduğun için ilişkiye geçemiyorsun!
Sen korkuların yüzünden ilişkiye geçemiyorsun!
Sen flört etmeyi sevdiğin için ilişkiye geçemiyorsun!
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