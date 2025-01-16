Evet/Hayır Testine Göre Yorgun musun?
Evet/Hayır Testine Göre Yorgun musun?
Hayatın temposu, her gün karşımıza yeni sorumluluklar ve zorluklar çıkarıyor. Çalışma hayatı, okul, sosyal ilişkiler ve kişisel hedeflerimiz derken bazen yorulmak kaçınılmaz hale geliyor. Zihinsel ve fiziksel yorgunluk, hayatın doğal bir parçası olsa da, bunları nasıl yönettiğimiz, genel sağlığımızı ve mutluluğumuzu etkileyebilir. Yorgunluk, bazen sadece bir ruh hali değil, aynı zamanda vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bir dinlenme işareti olabilir. Peki, son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
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1. Son birkaç gündür erken uyanmakta zorlanıyor musun?
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2. İş ya da okul seni yıpratıyor mu?
3. Gece yatağa gittiğinde, uykuya geçmekte uzun süre zorlanıyor musun?
4. Duygusal olarak son zamanlarda daha hassas hissediyor musun?
5. Fiziksel aktivitelerden sonra iyileşmek eskisinden daha uzun sürüyor mu?
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6. Unutkanlığın arttı mı?
7. Sosyalleşmek seni daha gergin bir insan yapıyor mu?
8. Motivasyonun sık sık düştüğünü hissediyor musun?
9. Kafanı toplamakta güçlük çekiyor musun?
10. Yalnız hissediyor musun?
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Sen çok yorgunsun!
Sen yorgunluk ne bilmiyorsun!
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