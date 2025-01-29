Yangın Sonrası Flaş İddia: “Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstifa Etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabul Etmedi”
Yangın Sonrası Flaş İddia: “Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstifa Etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabul Etmedi”
Kaynak: https://www.nefes.com.tr/yazarlar/nur...
Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yanlışlar, ihmaller konuşulmaya devam ederken ‘yetkili’ isimlerden kimseniz ‘henüz’ sorumluluk alarak istifa etmemesi de gündemdeki tartışma konularından bir tanesi halinde.
Bu tartışmalar devam ederken Nefes yazarı Nuray Babacan’dan çok konuşulacak bir kulis yazısı geldi. Babacan köşe yazısında; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Kartalkaya yangını sonrasında istifasını sözlü olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini ancak Erdoğan’ın bunu önümüzdeki ay planladığı kabine değişimiyle birlikte hayata geçireceğini iddia etti.
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78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının yankıları devam ediyor.
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Facianın ardından yapılan hatalar ve ihmallerin ortaya çıkmasının ardından hiçbir yetkilinin istifa etmemesi de tartışma yaratan konulardan biri olmuştu.
Nefes yazarı Nuray Babacan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası yaşanan tartışmalar üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sözlü olarak istifasını dile getirdiğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu reddettiğini köşesine taşıdı.
İşte Nuray Babacan’ın Nefes’teki köşe yazısından bir bölüm:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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