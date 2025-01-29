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Yangın Sonrası Flaş İddia: “Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstifa Etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabul Etmedi”

Yangın Sonrası Flaş İddia: “Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstifa Etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabul Etmedi”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.01.2025 - 09:50

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yanlışlar, ihmaller konuşulmaya devam ederken ‘yetkili’ isimlerden kimseniz ‘henüz’ sorumluluk alarak istifa etmemesi de gündemdeki tartışma konularından bir tanesi halinde. 

Bu tartışmalar devam ederken Nefes yazarı Nuray Babacan’dan çok konuşulacak bir kulis yazısı geldi. Babacan köşe yazısında; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Kartalkaya yangını sonrasında istifasını sözlü olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini ancak Erdoğan’ın bunu önümüzdeki ay planladığı kabine değişimiyle birlikte hayata geçireceğini iddia etti. 

Kaynak: https://www.nefes.com.tr/yazarlar/nur...
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78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının yankıları devam ediyor.

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının yankıları devam ediyor.

Facianın ardından yapılan hatalar ve ihmallerin ortaya çıkmasının ardından hiçbir yetkilinin istifa etmemesi de tartışma yaratan konulardan biri olmuştu.

Facianın ardından yapılan hatalar ve ihmallerin ortaya çıkmasının ardından hiçbir yetkilinin istifa etmemesi de tartışma yaratan konulardan biri olmuştu.

Nefes yazarı Nuray Babacan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası yaşanan tartışmalar üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sözlü olarak istifasını dile getirdiğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu reddettiğini köşesine taşıdı.

Nefes yazarı Nuray Babacan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası yaşanan tartışmalar üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sözlü olarak istifasını dile getirdiğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu reddettiğini köşesine taşıdı.

İşte Nuray Babacan’ın Nefes’teki köşe yazısından bir bölüm:

İşte Nuray Babacan’ın Nefes’teki köşe yazısından bir bölüm:

'Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un sözlü olarak istifasını dile getirdiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu önümüzdeki ay planladığı değişimle birlikte hayata geçireceği iddia ediliyor.

AKP kulislerindeki, görevden alınacak bakan totosunda, Kültür ve Turizm Bakanı ilk sıraya oturdu. Bir ay öncesi ‘çok az olasılık’ görünen bu isim, şimdi liste başı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bakan Ersoy, bir önceki kabinede Cumhurbaşkanından görevden ayrılmak istediğini söyleyen birkaç isimden biri. Tüm çalışma arkadaşlarına ‘artık görev almayacağını söyleyip’ veda eden Ersoy, Erdoğan’ın talebiyle yerinde kaldı. Erdoğan’ın ilgisi, kendisine her zaman ayrıcalık yarattı. Kartalkaya felaketine gelmeden önce, bakanın turizm şirketi ve otelleri konusunda yaratılan ayrıcalıklar parti içinde de çok rahatsızlık yarattı. Üst üste yaşananlar nedeniyle görevden alınacağı düşünülüyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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