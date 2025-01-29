onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2025'te Büyük Eleme Gecesi! Adaya Veda Eden İsim Kim Oldu?

Survivor 2025'te Büyük Eleme Gecesi! Adaya Veda Eden İsim Kim Oldu?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.01.2025 - 00:30

Survivor'da bu akşam heyecan doruktaydı. 29 Ocak 2025 eleme düellosunda, dört iddialı yarışmacı adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gözler nefes kesen parkurda yaşanan mücadeleye çevrilirken, bir isim hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, gecenin sonunda Survivor’a veda eden isim kim oldu? İşte eleme düellosunun tüm detayları!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor! 29 Ocak 2025’te gerçekleşen düello gecesinde, her iki takımdan çıkan eleme adayları adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Survivor'da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor! 29 Ocak 2025’te gerçekleşen düello gecesinde, her iki takımdan çıkan eleme adayları adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Zorlu parkurda son kozlarını paylaşan yarışmacılardan biri, Survivor hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Zorlu parkurda son kozlarını paylaşan yarışmacılardan biri, Survivor hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Bu kritik eleme düellosunda Adilhan ve Batuhan G. karşıya geldi.

Bu kritik eleme düellosunda Adilhan ve Batuhan G. karşıya geldi.

Nefes kesen mücadelede yarışmacılar adada kalmak için var gücüyle savaşırken, bir isim Survivor’a veda etti.

Nefes kesen mücadelede yarışmacılar adada kalmak için var gücüyle savaşırken, bir isim Survivor’a veda etti.

Survivor'a veda eden isim Adilhan oldu.

Survivor'a veda eden isim Adilhan oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın