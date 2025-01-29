Survivor 2025'te Büyük Eleme Gecesi! Adaya Veda Eden İsim Kim Oldu?
Survivor 2025'te Büyük Eleme Gecesi! Adaya Veda Eden İsim Kim Oldu?
Survivor'da bu akşam heyecan doruktaydı. 29 Ocak 2025 eleme düellosunda, dört iddialı yarışmacı adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gözler nefes kesen parkurda yaşanan mücadeleye çevrilirken, bir isim hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, gecenin sonunda Survivor’a veda eden isim kim oldu? İşte eleme düellosunun tüm detayları!
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Survivor'da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor! 29 Ocak 2025’te gerçekleşen düello gecesinde, her iki takımdan çıkan eleme adayları adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.
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Zorlu parkurda son kozlarını paylaşan yarışmacılardan biri, Survivor hayallerine veda etmek zorunda kaldı.
Bu kritik eleme düellosunda Adilhan ve Batuhan G. karşıya geldi.
Nefes kesen mücadelede yarışmacılar adada kalmak için var gücüyle savaşırken, bir isim Survivor’a veda etti.
Survivor'a veda eden isim Adilhan oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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