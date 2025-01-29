Survivor 2025'te Büyük Eleme Gecesi! Adaya Veda Eden İsim Kim Oldu?

Survivor'da bu akşam heyecan doruktaydı. 29 Ocak 2025 eleme düellosunda, dört iddialı yarışmacı adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gözler nefes kesen parkurda yaşanan mücadeleye çevrilirken, bir isim hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, gecenin sonunda Survivor’a veda eden isim kim oldu? İşte eleme düellosunun tüm detayları!