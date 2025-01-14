Sen Ayrılığı Nasıl Atlatıyorsun?
Sen Ayrılığı Nasıl Atlatıyorsun?
Ayrılıklar hayatın kaçınılmaz bir parçası… Kimi insanlar hemen toparlanırken, kimileri uzun süre bu duygusal dalgalanmayla baş etmeye çalışır. Bazıları arkadaşlarının yanında dertleşerek güç bulurken, bazıları içine kapanır ya da bambaşka yollara başvurur. Peki, sen ayrılığı nasıl atlatıyorsun? Soğukkanlı bir şekilde yoluna mı devam ediyorsun, yoksa dramalar eşliğinde mi? Belki de tamamen farklı bir yöntemle iyileşiyorsun.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk ayrılık sonrası tepkini seç!
4. Eski sevgilin sana geri dönmek isterse ne yaparsın?
5. Ayrılık sonrası playlist’inde hangi şarkı kesinlikle vardır?
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6. Arkadaşların, ayrılıktan sonra seni nasıl tanımlar?
7. Barışmak için sen hamle yapar mısın?
8. Onunla karşılaşırsanız nasıl tepki verirsin?
9. Ayrılık sonrası ilk haftanı nasıl geçirirsin?
10. Ayrılık sonrası en büyük destekçin kim olur?
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Sen ayrılığı sakin ve düşünerek atlatıyorsun!
Sen ayrılığı sevdiklerinin desteğiyle atlatıyorsun!
Sen ayrılığı kendine bakarak atlatıyorsun!
Sen ayrılığı gerçekten yaşayarak atlatıyorsun!
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