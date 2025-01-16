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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2025 - 02:19

İstanbul'da suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlusosyal medya hesaplarından söz konusu karara tepki gösterdi. Kararı protesto eden vatandaşlar Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına karar verildi.

Rıza Akpolat’ın aralarında bulunduğu 31 şüpheliye , ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçları yöneltildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: “Kimseden maddi menfaat talep etmedim.”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: “Kimseden maddi menfaat talep etmedim.”

Rıza Akpolat’ın ifadesi de ortaya çıktı. Akpolat, “Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır” dedi.

Savcılıkta Akpolat’a pişmanlık hükümlerinden faydalanıp faydalanmak istemediği soruldu. Akpolat, “Örgüt üyesi olmadığım için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum' ifadelerini kullandı.

Suç örgütü soruşturmasında örgüt elebaşı iddiasıyla gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında yer aldığı 14 şüpheli tutuklandı.

Suç örgütü soruşturmasında örgüt elebaşı iddiasıyla gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında yer aldığı 14 şüpheli tutuklandı.

Kararın hemen ardından Akpolat'ın X hesabından bir mesaj paylaşıldı: "Bu kumpas davası bir itibar suikastidir."

Kararın hemen ardından Akpolat'ın X hesabından bir mesaj paylaşıldı: "Bu kumpas davası bir itibar suikastidir."
twitter.com

'Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. 

Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara tepki gösterdi.
twitter.com

'Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak.

Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak. Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız.

Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek, hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak.'

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama kararının ardından X hesabından paylaşım gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama kararının ardından X hesabından paylaşım gerçekleştirdi.
twitter.com

Beşiktaş Belediyesi önünde yoğun kalabalık Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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