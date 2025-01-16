Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı
İstanbul'da suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından söz konusu karara tepki gösterdi. Kararı protesto eden vatandaşlar Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına karar verildi.
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: “Kimseden maddi menfaat talep etmedim.”
Suç örgütü soruşturmasında örgüt elebaşı iddiasıyla gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında yer aldığı 14 şüpheli tutuklandı.
Kararın hemen ardından Akpolat'ın X hesabından bir mesaj paylaşıldı: "Bu kumpas davası bir itibar suikastidir."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara tepki gösterdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama kararının ardından X hesabından paylaşım gerçekleştirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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