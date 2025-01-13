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Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da Olduğu 47 Kişi İçin Gözaltı Kararı Verildi

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da Olduğu 47 Kişi İçin Gözaltı Kararı Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.01.2025 - 08:01 Son Güncelleme: 13.01.2025 - 08:37

İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.

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İstanbul'da bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada; Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca “Aziz İhsan Aktaşö liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık üç aylık süreçte elde olunan delillere göre;

1-)Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren (24) şüpheli hakkında Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Rüşvet Verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Mal Varlığı Değerlerini Aklamak Suçlarından,

2-)Aralarında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de yer aldığı belediye görevlisi (12) şüpheliyle ilgili olarak (Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından , Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiillerin tespiti) İhaleye Fesat Karıştırmak, Rüşvet Almak ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından (11) şüpheli hakkında (şüpheli Ahmet Özer silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğundan gözaltı işlemi icra edilmemiş olup bilahare sevki sağlanacaktır),

3-)Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyeleri ile birlikte toplamda (10) şüpheli hakkında ; Suç örgütü üyeliği , İhaleye fesat karıştırma , Rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından,

Olmak üzere toplamda (47) şüpheli hakkında 13.01.2025 saat: 05.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararları verilmiş olup kararların icrasına yönelik işlemler devam etmektedir' ifadeleri yer aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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