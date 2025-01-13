Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da Olduğu 47 Kişi İçin Gözaltı Kararı Verildi
Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da Olduğu 47 Kişi İçin Gözaltı Kararı Verildi
İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.
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İstanbul'da bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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