onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kayyum Atandı: Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Yardımcısı ve 3 Meclis Üyesi Tutuklandı

Kayyum Atandı: Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Yardımcısı ve 3 Meclis Üyesi Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.01.2025 - 08:09 Son Güncelleme: 13.01.2025 - 08:36

Mersin terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Akdeniz Belediyesi Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ve 3 belediye meclis üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 belediye meclis üyesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Mersin İli Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldı. Yerine geçici olarak görevlendirilme yapıldı. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener görevlendirildi” denildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 10 Ocak günü Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ile meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan, 'terör örgütü propagandası yapmak’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna aykırılık’, ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından polis tarafından gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 10 Ocak günü Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ile meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan, 'terör örgütü propagandası yapmak’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna aykırılık’, ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Belediye Başkanı Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan, belediye meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan tutuklanırken, Yakup Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Belediye Başkanı Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan, belediye meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan tutuklanırken, Yakup Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı, Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyeleri Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç’un görevden uzaklaştırılması hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyeleri Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç’un görevden uzaklaştırılması hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' ve '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından sevk edildiği Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 13.01.2025 tarih ve 2025/112 Sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. 

Sarıyıldız’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Valiliğince Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
9
6
6
4
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın