Kayyum Atandı: Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Yardımcısı ve 3 Meclis Üyesi Tutuklandı
Kayyum Atandı: Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Yardımcısı ve 3 Meclis Üyesi Tutuklandı
Mersin terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Akdeniz Belediyesi Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ve 3 belediye meclis üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 belediye meclis üyesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Mersin İli Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldı. Yerine geçici olarak görevlendirilme yapıldı. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener görevlendirildi” denildi.
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 10 Ocak günü Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ile meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan, 'terör örgütü propagandası yapmak’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna aykırılık’, ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından polis tarafından gözaltına alındı.
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Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Belediye Başkanı Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan, belediye meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan tutuklanırken, Yakup Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığı, Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyeleri Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç’un görevden uzaklaştırılması hakkında açıklama yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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