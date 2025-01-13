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Rıza Akpolat Kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Neden Gözaltına Alındı?

Rıza Akpolat Kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Neden Gözaltına Alındı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 10:09

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Rıza Akpolat'ın hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.

Peki, Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden gözaltına alındı? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Rıza Akpolat Kimdir?

Rıza Akpolat Kimdir?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan Rıza Akpolat, 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 

Lisans eğitimi sırasında ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nda yöneticilik, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Akpolat, daha sonra da siyasette aktif olarak görev aldı.

21 Temmuz 2024 tarihinde CHP İstanbul Kadın Kolları Eski Başkanı Yeşim Yankılıç ile dünyaevine giren Rıza Akpolat'ın iki çocuğu vardır.

Rıza Akpolat Hangi Partili?

Rıza Akpolat Hangi Partili?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, üniversite yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde görev almaya başlamış ve belediye seçimlerinde yine CHP tarafından aday gösterilmiştir.

Rıza Akpolat Siyasi Hayatı

Rıza Akpolat Siyasi Hayatı

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge'den 19. sırada milletvekili adayı olan Rıza Akpolat, bu seçimlerden beklediği sonucu alamadı. 2019 yılında Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Akpolat, 31 Mart 2019 seçimleri sonucunda %73'lük rekor oy alarak Beşiktaş Belediye Başkanı oldu.

2024 yılı yerel seçimlerinde CHP tarafından tekrardan Beşiktaş Belediye Başkanlığına aday gösterilen Akpolat, %64.12 oy oranıyla ikinci kez Beşiktaş Belediye Başkanı seçildi. O tarihten bu yana da görevini sürdürmekteydi. Ancak 13 Ocak 2025 tarihinde Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı haberi gündem oldu.

Rıza Akpolat Neden Gözaltına Alındı?

Rıza Akpolat Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul'da, ''Aziz İhsan Aktaş'' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize etmenin yanı sıra ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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Deniz Öz

Bu gözaltılar akp belediyeleri içinde yapılıyor mu? Oralarda da neler dönüyor duyuyoruz malum.