Rıza Akpolat Kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Neden Gözaltına Alındı?
Rıza Akpolat Kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Neden Gözaltına Alındı?
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Rıza Akpolat'ın hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.
Peki, Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden gözaltına alındı? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Rıza Akpolat Kimdir?
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Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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Bu gözaltılar akp belediyeleri içinde yapılıyor mu? Oralarda da neler dönüyor duyuyoruz malum.