Yolsuzluk Soruşturması! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltına Alındı
Yolsuzluk Soruşturması! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltına Alındı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı.
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Başsavcılıkça, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Akpolat, karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odasında arama ve inceleme yaptı.
Ayrıca, belediye binası çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
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Belediye çalışanları, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra bina içerisine alınıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltı kararına tepki gösterdi.
Soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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