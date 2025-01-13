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Yolsuzluk Soruşturması! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltına Alındı

Yolsuzluk Soruşturması! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.01.2025 - 09:42 Son Güncelleme: 13.01.2025 - 10:09

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı.

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Başsavcılıkça, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıkça, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Akpolat, karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.

Akpolat, karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odasında arama ve inceleme yaptı.

Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odasında arama ve inceleme yaptı.

Ayrıca, belediye binası çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, belediye binası çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
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Belediye çalışanları, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra bina içerisine alınıyor.

Belediye çalışanları, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra bina içerisine alınıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltı kararına tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltı kararına tepki gösterdi.

Soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirildi.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında 'suç örgütüne üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'haksız mal edinme' suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da 'ihaleye fesat karıştırmak', 'rüşvet almak' ve '3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması' ve 'haksız mal edinme' suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet verme', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'edimin ifasına fesat karıştırmak' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' ve 'mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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