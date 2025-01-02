Sabri Uzun Kimdir? Eski İstihbarat Daire Başkanı Neden Gözaltına Alındı?
Sabri Uzun Kimdir? Eski İstihbarat Daire Başkanı Neden Gözaltına Alındı?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşım sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Sabri Uzun'un hayatı ve biyografisi hakkında araştırmalara başladı.
Peki, Sabri Uzun kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Sabri Uzun Kimdir?
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Sabri Uzun'un Mesleği Ne?
Sabri Uzun Neden Gözaltına Alındı?
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