onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Sabri Uzun Kimdir? Eski İstihbarat Daire Başkanı Neden Gözaltına Alındı?

Sabri Uzun Kimdir? Eski İstihbarat Daire Başkanı Neden Gözaltına Alındı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 11:16

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşım sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Sabri Uzun'un hayatı ve biyografisi hakkında araştırmalara başladı.

Peki, Sabri Uzun kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabri Uzun Kimdir?

Sabri Uzun Kimdir?

Aslen Giresun'un Eynesil ilçesinden olan Sabri Uzun, Emniyet teşkilatındaki görevine 1978 yılında başladı. 2013 yılına kadar aktif görev alan Uzun çeşitli görevlerde bulundu.

40 yıllık kariyerinde Türkiye'deki birçok önemli istihbarat olayında rol oynayan Sabri Uzun'un aynı zamanda yazdığı 'İn' adlı kitapta, özellikle 28 Şubat süreci ile ilgili yaşadıklarını ve tanıklık ettiği olayları anlattığı biliniyor.

Sabri Uzun'un Mesleği Ne?

Sabri Uzun'un Mesleği Ne?

Sabri Uzun, 1978 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başlamış bir polistir. Uzun yıllar EGM için çalışan Sabri Uzun, 40 yıla dayanan mesleki kariyerinde Türkiye'deki istihbarat olaylarının çözümlenmesinde önemli rol oynamıştır. Gündeme oturan pek çok olaya kitaplarında yer veren Sabri Uzun, mesleğini 2013 yılına kadar sürdürmüştür.

Sabri Uzun Neden Gözaltına Alındı?

Sabri Uzun Neden Gözaltına Alındı?

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. 

Sabri Uzun, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, 'Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi, alkışlandı. Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur.' diyerek tepki göstermişti. Bu paylaşımın ardından Sabri Uzun'un gözaltına alındığı haberleri gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın