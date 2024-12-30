Jimmy Carter Kimdir? ABD'nin Eski Başkanı Neden Öldü?
Jimmy Carter Kimdir? ABD'nin Eski Başkanı Neden Öldü?
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Jimmy Carter Kimdir?
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Jimmy Carter Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Jimmy Carter Neden Öldü?
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