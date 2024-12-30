Jimmy Carter Kimdir? ABD'nin Eski Başkanı Neden Öldü?

Jimmy Carter ilk olarak 1970 yılında Georgia eyaletine vali seçilerek politikaya adım attı. Burada başarılı işlere imza atan Carter, Demokrat Parti'den adaylığını koyduğu ABD Başkanlığı seçiminde de küçük bir farkla kazanmayı başardı. 20 Ocak 1977 ila 20 Ocak 1981 tarihleri arasında ABD Başkanı olarak görev yaptı.

Başkanlığından sonraki dönemde dünya çapındaki birçok krizde ara buluculuk görevini üstlenen Carter, bu alanda sağladığı katkılardan ötürü 2002 yılında Nobel Barış Ödülü aldı.

1982 yılında ise insan haklarını geliştirmek ve genişletmek için The Carter Center'ı kurdu. Barış müzakereleri yürütmek, seçimleri takip etmek, gelişmekte olan ülkelerde hastalıkları önlemek ve ortadan kaldırılmasını sağlamak gibi çeşitli amaçlarla birçok ülkeye seyahat etti. Küresel meseleler hakkında görüş bildirme konusunda da aktif bir kişilik olan Carter, 30'dan fazla kitap yazdı.