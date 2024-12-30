onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Jimmy Carter Kimdir? ABD'nin Eski Başkanı Neden Öldü?

Jimmy Carter Kimdir? ABD'nin Eski Başkanı Neden Öldü?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 11:07

ABD Eski Başkanı Jimmy Carter'ın 100 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi Jimmy Carter'ın hayatı ve siyasi kariyeri hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Jimmy Carter kimdir, ne zaman ABD başkanı oldu ve neden öldü? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jimmy Carter Kimdir?

Jimmy Carter Kimdir?

Jimmy Carter, 1 Ekim 1924 tarihinde Georgia eyaletinin bir kasabası olan Plains'te dünyaya geldi. Yer fıstığı üretimiyle uğraşan bir ailenin çocuğu olan Carter, çocukluğunda ABD Deniz Harp Okulu'na gitmeyi çok istiyordu.

1941 yılında Georgia Southwestern College'da mühendislik alanında lisans eğitimine başladı. Bir yıl sonra Atlanta'da bulunan Georgia Teknoloji Enstitüsü'ne geçiş yaptı. Ertesi yıl 1943'te ise Deniz Harp Okulu'na kabul edildi. 

Başarılı bir öğrenci olan Carter, kız kardeşi Ruth'un arkadaşı Rosalynn Smith ile akademide tanıştı. 1946 yılında mezun olan ikili kısa bir süre sonra dünyaevine girdi. Bu evlilikten Amy, James, Jack ve Donnel adında dört çocuk dünyaya geldi.

Jimmy Carter Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Jimmy Carter Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Jimmy Carter ilk olarak 1970 yılında Georgia eyaletine vali seçilerek politikaya adım attı. Burada başarılı işlere imza atan Carter, Demokrat Parti'den adaylığını koyduğu ABD Başkanlığı seçiminde de küçük bir farkla kazanmayı başardı. 20 Ocak 1977 ila 20 Ocak 1981 tarihleri arasında ABD Başkanı olarak görev yaptı.

Başkanlığından sonraki dönemde dünya çapındaki birçok krizde ara buluculuk görevini üstlenen Carter, bu alanda sağladığı katkılardan ötürü 2002 yılında Nobel Barış Ödülü aldı.

1982 yılında ise insan haklarını geliştirmek ve genişletmek için The Carter Center'ı kurdu. Barış müzakereleri yürütmek, seçimleri takip etmek, gelişmekte olan ülkelerde hastalıkları önlemek ve ortadan kaldırılmasını sağlamak gibi çeşitli amaçlarla birçok ülkeye seyahat etti. Küresel meseleler hakkında görüş bildirme konusunda da aktif bir kişilik olan Carter, 30'dan fazla kitap yazdı.

Jimmy Carter Neden Öldü?

Jimmy Carter Neden Öldü?

Jimmy Carter tarafından kurulan bir vakıf olan The Carter Center'ın 29 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Jimmy Carter'ın pazar günü Plains, Georgia'daki evinde öldüğü duyuruldu.

100 yaşında hayatını kaybeden ABD Eski Başkanı Jimmy Carter'ın ölüm nedeni hakkında detaylı açıklama verilmezken, The New York Times cenaze hazırlıklarının birkaç yıl önceden başladığını aktardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın