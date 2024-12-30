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Filistin İçin “Güney Afrika’dan Kötü” Diyen ABD'nin Eski Başkanı Jimmy Carter 100 Yaşında Hayatını Kaybetti

Filistin İçin “Güney Afrika’dan Kötü” Diyen ABD'nin Eski Başkanı Jimmy Carter 100 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.12.2024 - 10:09

Nobel Barış Ödülü sahibi ABD'nin 39'uncu Başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti.  2002 yılında Nobel Barış Ödülü’nü alan Carter, 2007 yılında verdiği bir röportajda Filistin’deki durumun Güney Afrika’daki apartheid rejiminden kötü olduğunu söylemişti. 

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Carter tarafından kurulan vakıf olan Carter Center'dan yapılan açıklamada, Jimmy Carter'ın pazar günü Plains, Georgia'daki evinde öldüğü belirtildi.

Carter tarafından kurulan vakıf olan Carter Center'dan yapılan açıklamada, Jimmy Carter'ın pazar günü Plains, Georgia'daki evinde öldüğü belirtildi.

Eski başkanın oğlu Chip Carter ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Babam sadece benim için değil, barışa, insan haklarına ve bencil olmayan sevgiye inanan herkes için bir kahramandı."

Eski başkanın oğlu Chip Carter ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Babam sadece benim için değil, barışa, insan haklarına ve bencil olmayan sevgiye inanan herkes için bir kahramandı."

1977-1981 yılları arasında başkanlık yapan Carter, 2002 yılında Nobel Barış Ödülü’nü almıştı.

1977-1981 yılları arasında başkanlık yapan Carter, 2002 yılında Nobel Barış Ödülü’nü almıştı.

“Filistin: Barış, Apartheid Değil” adlı bir kitabı da olan Carter, 2007 yılında verdiği bir röportajda Filistin’deki durumun Güney Afrika’daki apartheid rejiminden kötü olduğunu söylemişti.

“Filistin: Barış, Apartheid Değil” adlı bir kitabı da olan Carter, 2007 yılında verdiği bir röportajda Filistin’deki durumun Güney Afrika’daki apartheid rejiminden kötü olduğunu söylemişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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