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Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı'na Hakaret Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı'na Hakaret Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.01.2025 - 10:36 Son Güncelleme: 02.01.2025 - 11:09

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

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Sabri Uzun'un gözaltına alınmasına neden olan o paylaşımı...

Sabri Uzun'un gözaltına alınmasına neden olan o paylaşımı...

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı. Uzun, soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı. Uzun, soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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