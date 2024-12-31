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Ahmet Nesin Kimdir? Aziz Nesin'in Oğlu Ahmet Nesin Hakkında Merak Edilenler

Ahmet Nesin Kimdir? Aziz Nesin'in Oğlu Ahmet Nesin Hakkında Merak Edilenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 15:10

Ahmet Nesin, hakkında çıkartılan yakalama kararının ardından gündeme geldi. Vatandaşlar Ahmet Nesin'in kim olduğunu e hayatını araştırmaya başladı. Ahmet Nesin yazar ve gazetecidir, bugüne kadar pek çok eser kaleme almıştır. Ahmet Nesin 1956 yılında dünyaya gelmiştir.

Peki Ahmet Nesin kimdir, nerede yaşıyor?

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Ahmet Nesin Kimdir?

Ahmet Nesin Kimdir?

Ahmet Nesin, yazar ve gazetecidir. Yazar Aziz Nesin’in oğludur.

1957 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Nesin'in üç tane kardeşi vardır. Ünlü isim, babası adına kurulan Nesin Vakfı'nın yöneticiliğini yapmaktadır.

Nesin, 1999 yılında ÖDP’den Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmıtşır. 2015 genel seçimlerinde ise HDP Antalya milletvekili aday adayı olmuştur.

Ahmet Nesin Hayatı ve Eserleri

Ahmet Nesin Hayatı ve Eserleri
www.memurlar.net

Yazar ve gazeteci Ahmet Nesin, bugüne kadar pek çok eser kaleme almıştır. Ayrıca 2017-2022 yılları arasında Artı Gerçek gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Sosyal medya hesaplarından gündeme dair videolar yayınlamaya devam etmiştir. 

Ahmet Nesin Kitapları

  • Sadrazamın Sol Topu

  • Aşağı Yukarı Kasımpaşa

  • Korkmayın Futbol Topu Bu...

  • Bana Aşk Kırpıldı

  • Lodosun Karaya Vurduğu Darbeler

  • Ne Kadar Sallarsan Salla

  • Asarım Keserim Ben Bir Demokratörüm

  • Yaz Babam Yaz

  • Ti-Shirtlüler ve Ba-Shirtlüler

  • Sen Biraz Odak mısın Ne?

  • Sanıklar Cumhuriyeti

Ahmet Nesin Yakalama Kararı

Ahmet Nesin Yakalama Kararı

Ahmet Nesin hakkında 27 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınladığı bir videodan ötürü, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dolayı yakalama kararı çıkarıldı.

Ahmet Nesin Nerede Yaşıyor?

2016'da yurt dışına çıktığı belirlenen Ahmet Nesin'in halen yurt dışında yaşamını sürdürdüğü iddia ediliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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