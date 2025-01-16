Aziz İhsan Aktaş Kimdir? Gözaltına Alınan İş İnsanı Aziz İhsan Aktaş Hakkında Merak Edilenler

Aziz İhsan Aktaş Diyarbakırlı bir iş insanı olarak bilinmektedir. Kamu kurumları ve belediyelerle olan ticari ilişkileriyle öne çıktığı söylenen Aziz İhsan Aktaş'ın, İstanbul'da bilhassa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da adının geçtiği 'ihale yolsuzluğu' soruşturmasında, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddia ediliyor.

İş insanı olduğu bilinen Aktaş hakkında hakkında suç örgütü kurma, yönetme, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet verme gibi ciddi suçlamalar bulunuyor.