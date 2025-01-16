Aziz İhsan Aktaş Kimdir? Gözaltına Alınan İş İnsanı Aziz İhsan Aktaş Hakkında Merak Edilenler
Aziz İhsan Aktaş Kimdir? Gözaltına Alınan İş İnsanı Aziz İhsan Aktaş Hakkında Merak Edilenler
İstanbul'da başlatılan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da gözaltına alındığı ihale yolsuzluğu soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Gelişmeler merakla takip edilirken Aziz İhsan Aktaş ismi gündeme geldi. Pek çok kişi, Aziz İhsan Aktaş'ın hayatını araştırmaya başladı.
Peki, Aziz İhsan Aktaş kimdir, nerelidir, neden gözaltına alındı? Aradığınız soruların cevabını içeriğimizde bulabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aziz İhsan Aktaş Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aziz İhsan Aktaş Yakalandı mı?
Beşiktaş İhale Yolsuzluğu Soruşturması Nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın