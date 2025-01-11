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Eylül Ecem Zal Kimdir? Avukatlığı Bırakıp Peygamberliğini İlan Eden Eylül Ecem Zal Hakkında Merak Edilenler

Eylül Ecem Zal Kimdir? Avukatlığı Bırakıp Peygamberliğini İlan Eden Eylül Ecem Zal Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 14:44

Yakın geçmişte şeriata uygun olmadığı gerekçesiyle avukatlığı bıraktığını duyuran ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ederek tepkileri üzerine çeken Eylül Ecem Zal, şimdi de peygamber olduğunu iddia etti. Allah’ın Resulü olduğunu iddia eden Zal, “Bana itaat edin” dedi ve sosyal medyada büyük tepki topladı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Eylül Ecem Zal'ın hayatı ve biyografisi hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Eylül Ecem Zal kimdir, ne iş yapıyor ve neden gündemde? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Eylül Ecem Zal Kimdir?

Eylül Ecem Zal Kimdir?

Eylül Ecem Zal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş bir avukattır. Özel hayatıyla ilgili fazla bilgi bulunmayan Eylül Ecem Zal, yaptığı açıklamalarla sosyal medyada çok sayıda tepki almasıyla biliniyor. Özellikle de Mustafa Kemal Atatürk'e ettiği hakaret ve şeriatla ilgili açıklamalarıyla konuşuluyor.

Eylül Ecem Zal Ne İş Yapıyor?

Eylül Ecem Zal Ne İş Yapıyor?

Eylül Ecem Zal avukat olarak çalıştığını söylese de kendisi tarafından yapılan açıklamaya göre, şeriata uygun olmadığı gerekçesiyle mesleğini bıraktı.

Eylül Ecem Zal Ne Dedi ve Neden Gündem Oldu?

Eylül Ecem Zal Ne Dedi ve Neden Gündem Oldu?

Eylül Ecem Zal, son paylaştığı videoyla kendisini peygamber ilan etti. Videolaında kendisini 'Alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş güvenilir bir resul' olarak tanımlayan Zal, bu iddiaları ve yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyada gündem oldu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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