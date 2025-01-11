Eylül Ecem Zal Kimdir? Avukatlığı Bırakıp Peygamberliğini İlan Eden Eylül Ecem Zal Hakkında Merak Edilenler
Eylül Ecem Zal Kimdir? Avukatlığı Bırakıp Peygamberliğini İlan Eden Eylül Ecem Zal Hakkında Merak Edilenler
Yakın geçmişte şeriata uygun olmadığı gerekçesiyle avukatlığı bıraktığını duyuran ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ederek tepkileri üzerine çeken Eylül Ecem Zal, şimdi de peygamber olduğunu iddia etti. Allah’ın Resulü olduğunu iddia eden Zal, “Bana itaat edin” dedi ve sosyal medyada büyük tepki topladı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Eylül Ecem Zal'ın hayatı ve biyografisi hakkında araştırma yapmaya başladı.
Peki, Eylül Ecem Zal kimdir, ne iş yapıyor ve neden gündemde? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Eylül Ecem Zal Kimdir?
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Eylül Ecem Zal Ne İş Yapıyor?
Eylül Ecem Zal Ne Dedi ve Neden Gündem Oldu?
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