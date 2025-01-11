Avukatlığı Bıraktı Peygamberliğini İlan Etti: “Alemlerin Rabbi Tarafından Gönderilmiş Resulüm Bana İtaat Edin”

Sosyal medya dipsiz bir kuyu. Gün geçmiyor ki yeni bir şarlatanla karşılaşmayalım. Bu kez “Şarlatanlığın sınırı yok” dedirtecek cinsten bir olayla karşı karşıya kaldık.

Eylül Ecem Zal isimli bir avukat, mesleğini şeriata uygun olmadığı gerekçesiyle bıraktığını açıklamıştı. Zal, YouTube hesabından bir video paylaşarak peygamberliğini ilan etti.

Evet, yanlış duymadınız! Şarlatanlığın alınan eğitimle, okumak veya okumamış olmakla bir ilgisi olmadığını bir kez daha gördük. “Bana itaat edin” diyen Zal, videosunda 'Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş güvenilir bir Resulüm' ifadelerini kullandı.