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Avukatlığı Bıraktı Peygamberliğini İlan Etti: “Alemlerin Rabbi Tarafından Gönderilmiş Resulüm Bana İtaat Edin”

Avukatlığı Bıraktı Peygamberliğini İlan Etti: “Alemlerin Rabbi Tarafından Gönderilmiş Resulüm Bana İtaat Edin”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.01.2025 - 11:13

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Sosyal medya dipsiz bir kuyu. Gün geçmiyor ki yeni bir şarlatanla karşılaşmayalım. Bu kez “Şarlatanlığın sınırı yok” dedirtecek cinsten bir olayla karşı karşıya kaldık.

Eylül Ecem Zal isimli bir avukat, mesleğini şeriata uygun olmadığı gerekçesiyle bıraktığını açıklamıştı. Zal, YouTube hesabından bir video paylaşarak peygamberliğini ilan etti. 

Evet, yanlış duymadınız! Şarlatanlığın alınan eğitimle, okumak veya okumamış olmakla bir ilgisi olmadığını bir kez daha gördük. “Bana itaat edin” diyen Zal, videosunda 'Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş güvenilir bir Resulüm' ifadelerini kullandı.

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Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Eylül Ecem Zal, bir süredir Ankara’da avukatlık yapıyordu. Zal, avukatlığını bıraktığını açıklamıştı. Nedeni ise ‘şeriata uygun olmaması.’

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Eylül Ecem Zal, bir süredir Ankara’da avukatlık yapıyordu. Zal, avukatlığını bıraktığını açıklamıştı. Nedeni ise ‘şeriata uygun olmaması.’

Zal, avukatlığı bıraktığını şu sözlerle açıklamıştı:

'Rabbimden gelen apaçık beyineler sonucunda tağuta kulluk etmekten uzaklaşarak Rabbime teslim oluyorum. Allah'ın kurallarının anılmadığı bir sistemde avukatlığı bırakıyorum.'

Belki buraya kadar her şey normal gelebilir. Ancak bundan sonra okuyacaklarınız “Şarlatanlığın sınırı yok” dedirtecek cinsten.

Belki buraya kadar her şey normal gelebilir. Ancak bundan sonra okuyacaklarınız “Şarlatanlığın sınırı yok” dedirtecek cinsten.

‘@AllahaDavet’ isimli YouTube hesabından 2 bini aşkın abonesi bulunan Zal, peygamberliğini ilan etti. Allah’ın Resulü olduğunu iddia eden Zal, “Bana itaat edin” dedi.

‘@AllahaDavet’ isimli YouTube hesabından 2 bini aşkın abonesi bulunan Zal, peygamberliğini ilan etti. Allah’ın Resulü olduğunu iddia eden Zal, “Bana itaat edin” dedi.

Zal, videosunda 'Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş güvenilir bir Resulüm. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ben sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım alemlerin Rabbi’ne aittir' ifadelerini kullandı.

Zal, YouTube hesabından ilk olarak 1 sene önce video paylaştı. Bir videosunda ise Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Eylül Ecem Zal, "Mustafa Kemal Atatürk gibi eser sahipleri binalarıyla beraber cehenneme sürülecektir" demişti.

Zal, YouTube hesabından ilk olarak 1 sene önce video paylaştı. Bir videosunda ise Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Eylül Ecem Zal, "Mustafa Kemal Atatürk gibi eser sahipleri binalarıyla beraber cehenneme sürülecektir" demişti.

Ağzımız açık izlediğimiz o açıklama şöyle 👇

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Eylül Ecem Zal'ın videosuna tepkiler de goygoylar da beraberinde geldi 👇

Eylül Ecem Zal'ın videosuna tepkiler de goygoylar da beraberinde geldi 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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U Efekent

bu da atatürk düşmanı çıktı. atatürk düşmanı olup da ruh hastası olmayan yok. hepsi de teokrasiyle metafizikle kafayı sıyırmış tipler.

kunti

ya doğru ise ,netice olarak nereden biliyorsunuz .Simdi bu kadın 1400 yil önce yada daha önceki yıllarda çıksa idi ortaya olasılığı daha mı fazla olacakti 🤣🤣

kunti

sende zekadan kirinti olmadığı için mi denir oyle sacma bir karsiliga ne denir bilmiyorum ama kinaye dolu paylaşimi anlamamışsın ne yazık ki

Seçil

Bu ülkede zengin olamıyorsak geri zekalıyız başka açıklaması yok.

Happy Soldier

Dürüstüz yada ahlaklıyız diyelim...