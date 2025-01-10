onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Ahmet İyimaya Kimdir? AK Parti Eski Milletvekili Ahmet İyimaya Neden Öldü?

Ahmet İyimaya Kimdir? AK Parti Eski Milletvekili Ahmet İyimaya Neden Öldü?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 09:11

TBMM eski Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Ahmet İyimaya'nın hayatı ve biyografisi hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Ahmet İyimaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü? İşte, şu ana kadar bilinen detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ahmet İyimaya Kimdir?

Ahmet İyimaya Kimdir?

Ahmet İyimaya, 22 Kasım 1950 tarihinde Amasya'nın Yuva köyünde dünyaya gelmiş Türk hukukçu, akademisyen ve siyasetçidir. Annesinin adı Habibe, babasının adı Musa’dır. Orta öğrenimini Tokat İmam-Hatip Okulu'nda tamamladı. Lisans eğitimini tamamladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitiren Ahmet İyimaya, Ankara Barosuna bağlı olarak yıllarca serbest avukatlık yaptı.

Aynı zamanda Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği ve TEMA Vakfı Kurucu Danışma Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulundu. Siyasi alanda da çeşitli görevler üstlenen İyimaya, 2010 yılında Londra/Türk-İngiliz Hukukçuları Derneği tarafından “Yılın Hukukçusu” ödülüne layık görüldü.

İyi düzeyde Arapça, orta seviyede Fransızca ve İngilizce bilen Ahmet İyimaya siyasette de aktif olarak görev aldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Eski AKP milletvekili Ahmet İyimaya, 9 Ocak 2025 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Ahmet İyimaya Siyasi Hayatı

Ahmet İyimaya Siyasi Hayatı

Ahmet İyimaya; 20'nci ve 21'inci dönemlerde DYP'den Amasya, 23'üncü, 24'üncü, 25'inci ve 26'ıncı dönemlerde ise AK Parti'den Ankara Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Ayrıca 23'üncü dönemde Anayasa Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. 24'üncü dönemde ise Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Ahmet İyimaya Neden Öldü?

Ahmet İyimaya Neden Öldü?

Eski TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti. 74 yaşında aramızdan ayrılan İyimaya'nın vefat haberini AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu. 

Ahmet İyimaya'nın ölüm nedeni henüz açıklanmazken, cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın